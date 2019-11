Pendragon Game Studio, le ultime novità in arrivo

Nonostante in occasione della passata edizione di Lucca Comics & Games Pendragon Game Studio abbia arricchito il proprio catalogo di nuovi e interessanti titoli, le novità non sono finite e in questi giorni hanno annunciato due prodotti di sicuro impatto pronti a vedere la luce nelle prossime settimane.

Diamo loro un’occhiata insieme.

Sine Tempore

Sine Tempore sancisce l’accordo stretto tra Pendragon Game Studio con Ludus Magnus Studio, con cui l’editore si impegna così a supportare il lavoro dello studio romano attraverso la sua rete di distribuzione sul territorio italiano.

In Sine Tempore i giocatori faranno parte dell’equipaggio della Genesis, che ha il compito di terraformare il pianeta Primaevus V, cosa tutt’altro che facile, vista la presenza della minaccia dei Primaevi. Il gioco si sviluppa in una campagna, suddivisa in missioni, che evolverà e cambierà in base alle azioni e alle decisioni dei giocatori. L’intelligenza artificiale del gioco guiderà le mosse dei Primaevi e riuscirà a mettere alla prova le abilità dei partecipanti, che dovranno preparare saggiamente il proprio equipaggio.

I giocatori utilizzeranno il Momentum per attivare gli Eroi e spenderanno i loro punti azione per attivare le abilità che li aiuteranno nell’eliminazione della minaccia dei Primaevi. Inoltre, sia i successi e sia i fallimenti, durante una missione, avranno come esito ripercussioni sul corso dell’intera campagna. Lo scopo principale di Sine Tempore è l’esplorazione planetaria, quindi i giocatori avranno la facoltà di adattare le regole ai gusti del proprio gruppo di gioco. Sine Tempore è un gioco da tavolo per uno/quattro giocatori e sarà disponibile nei negozi dal prossimo 21 novembre.

Sine Tempore è disponibile in preordine su DungeonDice.it

Bonelli Kids

Bonelli Kids è l’omaggio che Pendragon Game Studio vuole dedicare ai più famosi personaggi delle serie a fumetti di Sergio Bonelli Editore.

I Bonelli Kids altro non sono che l’incarnazione “deformed” degli eroi dei fumetti italiani più amati al mondo, protagonisti di un veloce gioco di carte per due giocatori adatto a tutti gli appassionati di fumetti di tutte le età. In questa prima confezione, Martin Mystere e Zagor si scontreranno con i loro mazzi personalizzati per la conquista dei più importanti albi delle loro collezioni, ridisegnati per l’occasione dalla splendida mano di Luca Bertelè e colorati da Manuela Nerolini. Bonelli Kids vedrà la luce ne mese di dicembre, al momento non ci è ancora stata fornita una data esatta.