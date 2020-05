Pendragon Game Studio localizzerà Kemet: Sangue e Sabbia

Pendragon Game Studio in collaborazione con Matagot localizzerà la nuova edizione del gioco da tavolo Kemet: Blood and Sand (Kemet: Sangue e Sabbia). Al momento questo titolo sta sostenendo la campagna Kickstarter, al termine della quale Pendragon si occuperà anche della classica distribuzione nel circuito di vendita.

Kement: Sangue e Sabbia vedrà i giocatori coinvolti in una lotta per diventare il più potente Dio in grado di comandare sull’Antico Egitto. I giocatori dovranno costruite delle piramidi e selezionate le tessere del potere corrette necessarie ad assicurarsi il dominio.

Per diventare il Dio più potente occorrerà creare potenti combinazioni asimmetriche utilizzando i diversi poteri e l’aiuto delle creature dell’Antico Egitto e guidare i propri seguaci in gloriose battaglie. I giocatori dovranno inoltre reclutare truppe, necessarie ad assaltare i templi avversari per incrementare il proprio potere.

Kement: Sangue e Sabbia sarà così un gioco profondamente strategico che richiederà ai giocatori una minuziosa pianificazione delle proprie mosse. Questo profondità di gioco ha resto questo titolo uno dei più apprezzati da critica e pubblico. La nuova edizione di Kemet porterà in dote una nuova versione con una giocabilità più snella e fluida, insieme ad un nuovo comparto grafico.

Chi parteciperà alla campagna Kickstarter (potete visitare la pagina ufficiale a questo link) beneficerà anche di un Upgrade kit che includerà gran parte della nuova componentistica come tessere e schede giocatore. Sarà possibile sostenere la campagna con diversi livelli di pledge, tuttavia per acquistare la versione base del gioco basterà selezionare il livello God Pledge (69 euro). Questo pledge darà diritto alla scatola base del gioco e a tutti gli stretch goal che saranno sbloccati durante la campagna.

L’obiettivo di campagna di Kemet: Sangue e Sabbia è stato raggiunto in poco più di 15 minuti, attualmente il crowdfunding ha raccolto più di 360.000 euro. Chi desiderasse contribuire alla campagna avrà tempo fino al 16 giugno 2020, con consegna delle ricompense attesa per agosto 2021.