Pendragon Game Studio: posticipate le uscite di aprile

Pendragon Game Studio ha annunciato il posticipo delle sue uscite previste per il mese di aprile. La decisione è stata dettata dalla necessità di di dare il giusto risalto ai prodotti, nonché il supporto concreto ai punti vendita, che in questo periodo stanno affrontando un momento molto complesso.

Vista quindi questa situazione le uscite dei giochi Dungeonology e la ristampa di Stay Away! subiranno un riposizionamento, con nuove date di distribuzione in commercio che saranno comunicate prossimamente.

Tra i titoli più attesi dell’editore ci sarà anche Astoria – La Ferrovia degli Animali, che nel mese di aprile sarà protagonista di una nuova campagna di comunicazione mirata ad esaltare tutte le peculiarità di questo gioco di gestione economica.

Astoria – La Ferrovia degli Animali vedrà i giocatori vestire i panni di magnati della finanza, impegnati nella produzione di profitto attraverso la produzione ed il commercio di beni e servizi. Per riuscire nel loro intento i giocatori avranno a disposizione diverse azioni, come comprare e vendere risorse, partecipare alle aste ferroviarie e ampliare le proprie città.

In particolare la compravendita di materie prime genererà conseguenze sul prezzo delle stesse, rendendo di volta in volta alcune di queste più costose e richieste di altre.

Soltanto chi si dimostrerà il più versato negli affari, in grado di sfruttare al meglio le opportunità fornite dal mercato accumulando denaro e mettendo a segno più punti vittoria degli altri, sarà il vincitore.

Per rimanere aggiornati sulle future date di uscita sarà possibile consultare la pagina web di Pendragon Game Studio nella sezione “Prossimi Arrivi” o le pagine social dell’editore.