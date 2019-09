Pennywise, Hot Toys presenta la sua figure

Pennywise, il perfido pagliaccio, è la nuova fantastica figure proposta da Hot Toys (il famoso produttore di action figure) per la sua linea dedicata alla pellicola IT.

Pennywise, il perfido pagliaccio, è la nuova fantastica figure proposta da Hot Toys (il famoso produttore di action figure) per la sua linea dedicata alla pellicola IT, film tratto dall’omonimo romanzo. Con oltre 30 punti di articolazione, la figure, composta da un corpo base con abiti di vario tessuto e materiale, sarà alta circa 28 cm in perfetta linea con gli altri prodotti in scala 1/6.

It è un personaggio dell’omonimo romanzo di Stephen King del 1986 di cui è il principale antagonista. Viene rappresentato come un essere mutaforma che abita le fogne della città di Derry nel Maine, cibandosi ciclicamente dei suoi abitanti assumendo forme evocative delle loro paure più grandi. Appare principalmente con le sembianze di Pennywise il Pagliaccio Ballerino, detto anche Bob Gray, per attirare i bambini, le sue prede predilette.

Pennywise è la prima uscita di Hot Toys dedicata alla pellicola IT, dopo averlo visto in anteprima al San Diego Comic Con finalmente è stata annunciata per la vendita attraverso la pagina di Hot Toys e Sideshow. Tra le caratteristiche di questa action figure ci saranno testa alternativa e mani di ricambio, svariati accessori come il palloncino e il braccio mozzato senza tralasciare gli incredibili dettagli del costume da clown. Sempre presente, ovviamente, la basetta espositiva con supporto regolabile che in questo caso assumerà anche la funzione di mini diorama dato che rappresenta il tombino dal quale cattura le sue piccole vittime.

Pennywise è al momento in preordine su Sideshow al prezzo di €247.94 con uscita stimata per il mese di Marzo 2021. Una figure che a conti fatti per quello che offre non ha un costo esagerato e sicuramente farà bella mostra nella vostra collezione se siete fan del terribile pagliaccio.