Un’altra serie TV basata sui personaggi della DC ha trovato la sua chiusura. HBO Max ha ufficialmente cancellato Pennyworth, serie prequel sul noto maggiordomo di Batman, di cui la terza stagione è andata in onda lo scorso anno. L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza dalla cancellazione di Doom Patrol e Titans. Ecco cosa ha dichiarato un portavoce della piattaforma di streaming ai microfoni di The Hollywood Reporter.

HBO Max cancella Pennyworth dopo tre stagioni

Anche se HBO Max non procederà con un’altra stagione di Pennyworth siamo molto grati al creatore Bruno Heller e ai produttori esecutivi Matthew Patnick, Danny Cannon e John Stephens, insieme alla Warner Bros. Television, per la loro brillante, unica e avvincente rappresentazione dell’origine di Alfred Pennyworth, uno dei personaggi più iconici del mondo di Batman. Un’incredibile miscela di azione, dramma e umorismo, per tre stagioni, Pennyworth ha portato i fan in un viaggio allucinante nell’eccentrico mondo di Alfred e agli inizi di supereroi e supercattivi all’avanguardia.

Pennyworth segue il maggiordomo della famiglia Wayne, Alfred Pennyworth (Jack Bannon), un ex soldato del Special Air Service dell’Esercito Britannico, che forma una compagnia di sicurezza e inizia a lavorare con Thomas Wayne nella Londra degli anni ’60.

A interpretare Alfred c’è Jack Bannon. Nel cast figurano anche Ben Aldridge, Emma Paetz, Ryan Fletcher, Hainsley Lloyd Bennett, Paloma Faith, Polly Walker e Jason Flemyng. Prodotta da Danny Cannon e Bruno Heller (Gotham) la prima stagione è arrivata in Italia a partire dal 25 ottobre 2019, su Starz Play che ne ha acquistato i diritti della serie per l’Europa e America Latina.

Data la cancellazione di Pennyworth l’unica serie della DC al momento ancora attiva su HBO Max rimane Harley Quinn, show animato pensato per un pubblico adulto. Tutto cambierà con James Gunn e Peter Safran che nella giornata di ieri hanno annunciati nuovi piani per il DC Universe, tra cui serie TV interconnesse con film, videogiochi e molto altro.