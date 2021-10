Pennyworth: rinnovata per la terza stagione

Durante il DC FanDome è stato annunciato che la serie TV di Pennyworth la serie Epix ambientata nella Londra del anni ’60 con protagonista un giovane Alfred versione agente segreto, tornerà con una terza stagione, questa volta non più su Epix ma HBO Max. Quando? La nuova stagione è prevista per il 2022.

Pennyworth: in arrivo la terza stagione

Pennyworth segue il maggiordomo della famiglia Wayne, Alfred Pennyworth (Jack Bannon), un ex soldato del Special Air Service dell’Esercito Britannico, che forma una compagnia di sicurezza e inizia a lavorare con Thomas Wayne nella Londra degli anni ’60.

A interpretare Alfred c’è Jack Bannon. Nel cast figurano anche Ben Aldridge, Emma Paetz, Ryan Fletcher, Hainsley Lloyd Bennett, Paloma Faith, Polly Walker e Jason Flemyng.

Prodotta da Danny Cannon e Bruno Heller (Gotham) la prima stagione è arrivata in Italia a partire dal 25 ottobre 2019, su Starz Play che ne ha acquistato i diritti della serie per l’Europa e America Latina. Ora, non sappiamo se il passaggio della serie su HBO Max, porterà dei cambiamenti anche sulla messa in onda italiana.

Durante il DC FanDome 2021 Jack Bannon e Ben Aldridge hanno svelato che nella terza stagione del prequel di Batman ci sarà un salto temporale che permetterà di esplorare le radici nella mitologia di Batman. Secondo quanto detto da Aldridge la stagione 3 si immergerà quindi più a fondo nelle vite di Alfred, Martha, Thomas, Bet Sykes, Lucius Fox, e tutti gli altri personaggi di Pennyworth.

Vi ricordiamo che nel momento del lancio della serie, Danny Cannon aveva confermato che Pennyworth si svolge nello stesso universo di Gotham dove però non ci sarebbe stato spazio per antenati dei classici villain batmaniani insistendo in vece sul tono più “realistico” e spionistico della serie. Una realtà alternativa ma poetica che esplorerà le origini di un personaggio così importante per Batman.

Per ora non sono state svelate nuove informazioni, quindi non ci resta che attendere nuove aggiornamenti.

