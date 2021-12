Facente parte del cast del film, l’attore Dolph Lundgren ha dichiarato che il sequel di Aquaman, intitolato The Lost Kingdom, sarà nettamente superiore rispetto al primo film del 2019.

Per Dolph Lundgren il sequel di Aquaman sarà migliore del primo film

Dopo l’uscita di The Suicide Squad – Squadra Suicida di James Gunn, i fan del DC Extended Universe sono in attesa di poter tornare al cinema per godere delle nuove pellicole tratte dai fumetti DC, tra cui il secondo film di Aquaman. Il primo film con protagonista il carismatico Jason Momoa è stato uno dei più apprezzati tra quelli prodotti da Warner Bros., motivo per il quale la conferma di un sequel non si è fatta attendere molto. Intanto, potete recuperare l’edizione home video di Aquaman di James Wan, disponibile su Amazon.

Già presente nella prima pellicola nel ruolo di Re Nereus, il padre della Mera interpretata da Amber Heard, l’attore Dolph Lundgren è stato confermato come parte del cast anche per il sequel di Aquaman, svelandone alcuni dettagli al The Hollywood Reporter.

È un lavoro corale. Tutti, da James Wan e Jason Momoa a Amber Heard e i produttori, hanno partecipato. Credo che questo film sarà migliore. La sceneggiatura è più solida e più stimolante. La tecnologia ha fatto passi avanti nel corso di questi quattro anni, quindi sono stato molto felice di farne parte. James Wan vi stupirà di nuovo tutti con questo universo pazzesco che sta creando. Sta curando ogni aspetto, anche ogni minuscolo dettaglio delle armi, e credo che sarà grandioso.

Non ci sono molti dettagli riguardo Aquaman and The Lost Kingdom, se non che le riprese sono durate da metà del 2021 sino alla fine dell’anno, con un’uscita prevista intorno al 16 Dicembre 2022, e che oltre agli attori già menzionati che torneranno nella pellicola ci saranno anche Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Randall Park, Vincent Regan, Indya Moore, e Pilou Asbæk.