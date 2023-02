Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha appena portato il Marvel Cineamtic Universe nella Multiverse Saga, il cuore del franchise per la Fase Cinque e la Fase Sei. Il nuovo capitolo delle avventure del più piccolo dei Vendicatori ha messo Scott Lang contro Kang il Conquistatore, il villain del franchise e figura particolarmente attesa dai fan del Marvel Cinematic Universe. Da tempo la presenza di questo villain ha stuzzicato al curiosità degli appassioanti dei comics della Casa delle Idee, che non dimenticano come la presenza di Kang il Conquistatore sia legata a una ben nota famiglia del Marvel Universe fumettistico, un dettaglio che ha porato a una dichiarazione importante del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige: i Fantastici Quattro saranno un pilastro del Marvel Cinematic Universe.

Come nei fumetti, per Kevin Feige i Fantastici Quattro saranno fondamentali per il Marvel Cinematic Universe

Per i fan del Marvel Universe fumettistico, parlare dei Fantastici Quattro significa tornare alle origini della Silver Age del mondo marveliano. Con la famiglia Richards, infatti, ha preso vita l’immenso universo fumettistico marveliano, motivo per cui da anni i fan del Marvel Cinematic Universe attendono con ansia l’esordio della formazione guidata da Reed Richards, dopo che le questioni legate ai diritti dei personaggi si sono risolte con l’acquisto di Fox da parte di Disney.

A dare sostegno alla speranza degli appassionati sono le recenti dichiarazioni dei Feige. Dopo avere visto una versione del Multiverso di Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, interpretato da John Krasinski, il film d’esordio dei Fantastici Quattro è atteso per la Fase Sei, con la conferma che la lavorazione del film inizierà nel 204, con una previsione di uscita per il 2025. Per dare ai fan un buon motivo di attendere l’esordio di Gommolo e compagni nel Marvel Cineamtic Universe, durante un’intervista con Entertainment Weekly, Kevin Feige ha dato la sua visione sull’importanza dei Fantastici Quatto per il Marvel Cinematic Universe, quando gli è stato chiesto quale sia per lui il film più importante del franchise:

L’unico in termini di interesse personale e i miei 23 anni di storia è Fantastici Quattro. Abbiamo parlato dei mutanti e di ogni aspetto del mondo Marvel, ma i Fantastici Quattro sono il fondamento di tutto ciò che è venuto in seguito nei fumetti. Ci sono state ovviamente versioni cinematografiche, ma non hanno mai fatto parte della storia del Marvel Cinematic Universe, e questo è qualcosa di davvero eccitante per noi. La gente scoprirà presto altre notizie, stiamo lavorando affinché sia un pilastro del Marvel Cinematic Universe, nello stesso modo in cui lo sono stati per 60 anni.

La presenza di Kang il Conquistatore come villain è un richiamo troppo forte per i fan dei Fantastici Quattro, considerato il profondo legame tra questo cronoviaggiatore e la famiglia Richards. Come questa loro familiarità si svilupperà all’interno del franchise cinematografico.

