Per Robert Pattinson, Jennifer Lopez sarebbe una Batman fantastica

Forse non tutti la vedono nel ruolo, ma secondo Robert Pattinson, la conosciutissima cantante Jennifer Lopez starebbe bene nei panni di Batman. A confermare ciò alla cantante pare sia stato lo stesso attore nel corso un evento organizzato dalla rivista Variety. Dunque, considerando il fatto che Robert Pattinson sarà il protagonista nel nuovo attesissimo cinecomic The Batman, diretto da Matt Reeves, è stato inevitabile discutere del film. Per l’occasione, l’attore che interpreterà l’Uomo Pipistrello ha affermato che, inizialmente, quando gli è stato offerto il ruolo di Batman era alquanto incredulo.

Però, nonostante lo stupore iniziale, Robert Pattinson ha spiegato che pian piano è riuscito ad entrare nella prospettiva giusta diventando consapevole del ruolo che dovrà interpretare. Infatti, a tal proposito, mentre discuteva con JLo avrebbe affermato di essersi concentrato molto sul nuovo progetto. Nel corso della conversazione, che ha toccato vari argomenti, l’attore ha spiegato alla cantante che cercherà di interpretare il ruolo del supererore mascherato nella maniera più naturale possibile.

Ovviamente Jennifer Lopez, prontamente, lo ha rassicurato dicendo che sarà perfetto nel ruolo di Batman e per contro risposta l’attore ha affermato, rivolgendosi alla cantante: “Lo saresti anche tu!”. A quanto pare, l’idea non è dispiaciuta a JLo, la quale ha risposto con un “Già, potrei essere Batman. Perché no?”. Sicuramente, si tratta di un’idea accattivante. E voi, come vedreste la cantante nei panni di Batman? Ricordiamo che l’uscita al cinema del film The Batman è prevista nel 2021.