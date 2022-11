Per The Rock il Superman di Henry Cavill è essenziale per la DC. La star di Black Adam, ha definito così il Superman di Henry Cavill, sostenendo la sua presenza nell’Universo DC.

Dopo le recenti rivelazioni sul futuro di Superman nei progetti dei DC Studios, Johnson ha condiviso su Twitter uno speciale videomessaggio sul futuro del suo franchise. Pur non rivelando spoiler o accenni a ciò che accadrà nei prossimi anni, The Rock ha parlato molto bene del Superman di Cavill. L’attore di Black Adam ha chiarito che la versione del personaggio di Cavill è essenziale per rimpolpare il cinema targato DCU, dopo che i produttori si sono battuti strenuamente, per esempio, a inserire Superman nella scena post-credit nel suo recente

Dobbiamo riportare sugli schermi la forza più potente e inarrestabile di tutti i tempi in qualsiasi universo. Ragazzi, sapete di chi sto parlando, è Superman. E Superman è Henry Cavill. Alla fine, lo studio non aveva in progetto di riportare Henry come Superman, inspiegabilmente e ingiustificatamente, ma non avremmo accettato un no come risposta [per il film di Black Adam], ci sono voluti anni per riportare Henry Cavill, dopo conversazioni strategiche e contrattazioni, non avremmo accettato un no come risposta. Per noi è illogico e impossibile costruire l’universo DC senza riportare la forza più potente e il più grande supereroe di tutti i tempi, è impossibile da fare. Puoi fare un diagramma di Venn 90 volte ma tutto torna alla fatidica domanda: “Dov’è Superman?”. Devi avere Superman nel mix, ecco perché abbiamo lottato duramente per riportare in vita Superman.

Dopo essere stato assente dal DCU (precedentemente noto come DCEU) dal 2017, Cavill è tornato nel franchise con il suo Superman nel film Black Adam. Tuttavia, come ha detto lo stesso Cavill, è stato solo un assaggio di ciò che verrà per la sua interpretazione dell’icona DC, anche se Warner Bros. Discovery e DC Studios devono ancora confermare la sua presenza ufficiale nel Man of Steel 2, che è in fase di sviluppo iniziale. Mentre il 2022 volge al termine, si spera che non ci vorrà molto nel 2023 per saperne di più su ciò che è in serbo per la presenza di Superman e Cavill nel DCU.