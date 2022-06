Dopo anni di rimandi e fasi di stallo poduttivo, il film sul noto antieroe della DC arriverà finalmente al cinema. Originariamente i piani sul suo debutto in live action erano ben diversi, ma finalmente è stata resa nota la spiegazione al perchè Black Adam non è mai apparso in Shazam, mantenendo i due progetti completamente separati.

Perchè Black Adam non è apparso in Shazam

trailer italiano di Black Adam

A spiegarlo è stato Dwayne “The Rock” Johnson, interprete di Black Adam, in una sessione di domande e risposte con la stampa a seguito della pubblicazione del primo trailer ufficiale del film: “Cinque o sei anni fa il piano era di raccontare le storie di Shazam e Black Adam nello stesso film. La sceneggiatura era pronta, noi eravamo pronti. Quando poi ci siamo messi a tavolino per leggere il tutto, ho capito che fosse necessario dividere le due storie per dare il giusto spazio narrativo a entrambi“.

La decisione di non far apparire Black Adam nel film con Zachary Levy è stata proprio di Dwayne, come affermato dal produttore Beau Flynn, che ha spiegato di aver ricevuto una chiamata in cui gli ha raccontato il suo progetto, ovvero quello di realizzare un film stand-alone sul personaggio e onorare la sua tradizione.

Ovviamente non è detto che i due personaggi non possano scontrarsi in futuro dal momento che fanno parte dello stesso universo cinematografico. Diretto da Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise), Black Adam arriverà nelle sale italiane il 20 ottobre. Nel cast anche Pierce Brosnan (Doctor Fate), Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher) e Quintessa Swindell (Cyclone).

Questa la sinossi ufficiale: Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

In attesa del film DC Comics pubblicherà una serie di fumetti incentrata sui personaggi della JSA: il primo di questi, intitolato Black Adam – The Justice Society Files: Hawkman #1, uscirà in digitale e in formato fisico il 5 luglio.