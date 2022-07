Dopo il grande successo ottenuto dalle tre stagioni, e una quarta già confermata, la serie TV di The Boys è diventata in breve tempo il prodotto di punto del catalogo Prime Video. L’universo narrativo si espanderà con un nuovo progetto, intitolato Gen V, ma lo showrunner di The Boys ha spiegato perchè non vuole realizzare altri spinoff.

Lo showrunner di The Boys non vuole realizzare altri spin-off

Intervistato ai microfoni di The Wrap, Eric Kripke ha dichiarato di voler mantenere un certo standard qualitativo e di non sentire il bisogno di realizzare show soltanto per il gusto di farlo: “Io, Seth, Evan e Craig abbiamo parlato a lungo e non sentiamo la necessità di fare spin-off su spin-off. Gen V ci è sembrato un progetto figo da realizzare, e l’idea è immediatamente piaciuta a Amazon, perchè ci permetteva di mettere in scena un altro lato del mondo Vought. Vogliamo fare in modo che sia lo show di supereroi più realistico di sempre all’interno di un college, ma non è nostra intenzione fare altri spin-off”.

Le riprese di Gen V sono attualmente in corso, ma non è stata indicata una finestra di lancio. Sappiamo invece che lo spin-off avrà una sorta di crossover con The Boys, riprendendo alcuni eventi messi in scena nella terza stagione della serie principale.

Lo spin-off sarà ambientato nell’unico college americano esclusivamente per supereroi adolescenti dove il cuore e l’oscenità di The Boys saranno portati all’ennesima potenza. Descritto dai produttori come un ibrido tra un college show e gli Hunger Games. i giovani super metteranno alla prova i loro limiti morali, fisici e sessuali mentre la competizione tra di essi si fa sempre più alta per la conquista dei migliori contratti nelle grandi città.

Il franchise di The Boys include anche una serie animata antologica di otto episodi, The Boys Presents: Diabolical, sempre disponibile in streaming su Prime Video.