I cinecomic sono ormai diventati parte integrante del panorama Hollywoodiano, attirando sempre più persone e generando cifre da capogiro al botteghino. Non tutti gli attori, però, sono disposti a entrare in questo circolo. Simon Pegg, noto per la mitica trilogia del Cornetto di Edgar Wright, ha spiegato perchè non vuole recitare in un film della Marvel.

Simon Pegg non vuole recitare in un film della Marvel

Intervistato ai microfoni di Newsweek, l’attore britannico ha spiegato di voler prendere parte soltanto a progetti per adulti e di non essere d’accordo con i contratti troppo longevi della Marvel: “Voglio fare più roba per gente adulta in futuro. Pensa a Mission Impossibe, per esempio, senza dubbio un franchise non orientato ai bambini. Vorrei fare anche robe drammatiche. Non ho alcuna fretta di entrare nell’MCU o robe del genere perchè voglio essere libero. Quando entri in quello scenario, invece, sei costretto a fare quella roba per anni, sei legato a loro dai contratti. E questo per me è un qualcosa di restrittivo”.

Nel corso degli ultimi anni si sono sprecate le critiche di diversi addetti ai lavori verso i film della Marvel. C’era chi come Roland Emmerich, regista di Independence Day, li aveva definiti la “rovina dell’industria cinematografica”, e chi come Martin Scorsese li aveva definiti dei semplici parchi a tema. Sulla questione era intervenuto anche Nicolas Cage, che in passato ha interpretato Ghost Rider, elogiando i film della Marvel perchè portavano sorrisi e felicità alle persone.

Simon Pegg tornerà nei panni di Benji Dunn in Mission Impossible: Dead Reckoning Parte Uno, in uscita il prossimo anno. Nel frattempo la Marvel è stata grande protagonista del San Diego Comic-Con nei giorni scorsi, annunciando progetti che hanno scosso il web e non solo: tra questi il tanto atteso film di Secret Wars che arriverà al cinema nel 2025.