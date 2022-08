Uno dei grandi interrogativi che ci ha regalato la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe riguarda la sorte di Visione, il sintezoide che dopo esser stato riportato in vita da Wanda in WandaVision è sparito dalla circolazione, in seguito al suo ritorno come Visione Bianca. Personaggio che nel franchise ha rivestito un ruolo non da poco, sin dalla sua apparizione in Avengers: Age of Ultron, e la cui assenza nelle ultime produzioni ha sorpreso i fan del franchise, specie ripensando a quanto visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Questa latitanza del personaggio interpretato da Paul Bettany potrebbe però terminare con un dei più attesi capitoli futuri della saga, visto che è difficile immaginare di realizzare Kang Dinasty senza Visione.

Il ritorno di Visione potrebbe avvenire in Kang Dinasty, uno dei futuri capitoli del Marvel Cinematic Universe

Avengers: Kang Dinasty è uno dei due film dedicati agli Eroi più Potenti della Terra annunciati al recente San Diego Comic-Con. Considerato come il culmine del futuro del franchise, questo film porta il nome di una delle saghe più intense della vita cartacea dei Vendicatori. Realizzata da Kurt Busyek e Alan Davis, Kang Dinasty, per un anno tenne i lettori dei comics Marvel con il fiato sospeso, raccontando uno dei tanti tentativi di Kang di realizzare i suoi piani, cercando di separare i Vendicatori in modo da non avere ostacoli. Un piano che quasi si concretizzò, che vide un attacco alla Terra da parte di Kang uccidere migliaia di persone, tanto che eroi come Cap e Thor versarono lacrime vedendo la devastazione.

Centrale in questa saga era anche Visione, che stava attraversando un periodo difficile sul piano personale. La storia con Wanda era terminata, e il sintezoide era in cerca di una nuova ragione di vita. Durante le sue avventure, Visione assistette al primo attacco di Kang, che prese di mira il palazzo della Nazioni Unite, costringendo Visione ad allearsi con Capitan America e Quasar per fermare questa minaccia, prima di coinvolgere anche il resto dei Vendicatori. Nella versione cartacea, come spesso accadeva in simili eventi che coinvolgevano gli Eroi più Potenti della Terra, il ruolo principale era svolto da Cap e Iron Man.

Ma, come abbiamo visto in Avengers: Endgame, la Sentinella della Libertà e Testa di Latta non son più personaggi che possiamo vedere in azione nel Marvel Cinematic Universe. Per quanto siano presenti due eredi al loro ruolo, ovvero Sam Wilson e Riri Williams, è difficile pensare che spetterà a questi due personaggi svolgere il ruolo che Cap e Iron Man hanno avuto nei comics. Più sensato immaginare un ritorno in scena di Visione, che rimane non solo una dei Vendicatori della prima ora, ma anche uno degli eroi più potenti attualmente in circolazione. La sua attuale assenza nel Marvel Cinematic Universe potrebbe terminare proprio per fermare una minaccia come quella di Kang.

