Continua a prendere forma il cast di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, serie TV basata sulla celebre saga di romanzi fantasy di Rick Riordan. La produzione ha finalmente trovato gli interpreti di Ares, Echidna e Medusa, personaggi ben noti ai fan della saga. La serie è attualmente in lavorazione per Disney Plus e dovrebbe arrivare sulla piattaforma nel corso del 2024, anche se una precisa data di uscita non è ancora stata annunciata.

A vestire i panni di Ares, dio della guerra, ci penserà la stella della WWE Adam Copeland aka Edge. Il lottatore canadese non è nuovo al mondo delle serie TV, avendo recitato anche in The Flash e Vikings. Ares svolge un ruolo abbastanza importante nel primo romanzo della saga. Assieme a lui ci saranno Jessica Parker Kennedy nei panni di Medusa e Suzanne Cryer in quelli di Echidna.

Nei panni del protagonista dello show si calerà invece Walker Scobell, giovanissimo attore di recente visto nel film Netflix The Adam Project assieme a Ryan Reynolds. Vestirà dunque i panni di Percy, ragazzo di 12 anni intelligente e compassionevole, che scopre di essere un semidio. Mentre sta ancora facendo i conti con i suoi nuovi poteri soprannaturali, il dio del cielo, Zeus, lo accusa di aver rubato il suo fulmine. Percy dovrà così attraversare l’America per trovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Vi ricordiamo che Percy Jackson ebbe un adattamento cinematografico nel 2010 (basato sul primo libro della saga, Il ladro di fulmini), seguito poi da un film nel 2013 intitolato Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri. Nel 2017 Il ladro di fulmini è stato adattato anche in un musical di Broadway che ha riscosso un enorme successo, portando i fan a chiedere a gran voce ai vertici di Disney di considerare l’idea di una serie TV, poi diventata realtà. I due film non avevano purtroppo riscontrato il favore di Rick Riordan, che li aveva apertamente affossati, promettendo ai fan di impegnarsi nella realizzazione di un progetto più fedele ai suoi romanzi.

