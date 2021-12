Periodo di inizio della stagione 2 del manga e dell’anime di Chainsaw Man

In occasione del Jump Festa 2022 si apprende il periodo di inizio della stagione 2 del manga di Chainsaw Man, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, e dell’anime adattamento prodotto da Studio MAPPA.

Precisamente, la seconda parte del manga avrà inizio nel corso delle prime fasi dell’Estate del 2022 con l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen) e sarà serializzato attraverso il sito web e l’applicazione di Shonen Jump+ (la prima parte del manga è stata serializzata su Weekly Shonen Jump 2018 al 2020).

Relativamente all’adattamento animato, invece, viene confermato che avrà inizio nel 2022, come riportato in precedenza nei nostri articoli.

Per presentare il 2022 del fortunato manga del maestro Fujimoto è stata diffusa alla kermesse una sequenza in video che conferma le novità. A voi:

Il manga e l’anime del 2022 di Chainsaw Man

Solo un paio di mesi fa l’autore Fujimoto dichiarava di avere in mente un’idea abbozzata della Stagione 2 del suo manga, ma la priorità al momento era realizzare principalmente materiale one-shot (e lo abbiamo visto di recente con Look Back) Nonostante ciò, Fujimoto ha rassicurato i suoi fan asserendo che farà del suo meglio per il prosieguo dell’opera.

La prima parte del manga di Chainsaw Man è stata serializzata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali. e la seconda parte arriverà non più su Weekly Shonen Jump, bensì sulla rispettiva applicazione digitale, Shonen Jump+.

La serie anime, invece, è stata annunciata sempre a fine 2020 ed è in produzione presso Studio MAPPA. Potete cliccare qui per raggiungere i primi dettagli così come il primo trailer.

In merito allo staff dell’anime, Ryu Nakayama (Black Clover, responsabile episodi di Jujutsu Kaisen) dirige l’anime presso Studio MAPPA e Hiroshi Seko (Ajin, Attack on Titan: Stagione Finale) scrive la sceneggiatura. Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) è il character designer e Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls) dirige le scene di azione. Makoto Nakazono (DARLING in the FRANXX, Little Witch Academia) è il responsabile capo del comparto tecnico.

Kiyotaka Oshiyama (DEVILMAN crybaby, Space Dandy) realizza i personaggi demoniaci e Yūsuke Takeda (Eden of the East, Vinland Saga) dirige tutto il ciclo artistico. Naomi Nakano è al centro della progettazione del colore e Yohei Miyahara si occupa degli sfondi. Kensuke Ushio (DEVILMAN crybaby, Liz and the Blue Bird, A Silent Voice) compone le musiche.

Apprendiamo, ancora, l’attuale tiratura della prima parte del manga che si attesta a 12 milioni di copie stampate, ricordando che è stato il settimo fumetto più venduto nel 2021 in Giappone.

Chainsaw Man: il manga e l’anime

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase di scrittura comincerà a data da destinarsi attraverso l’applicazione di Shonen Jump Plus (Shueisha) a data da definirsi.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 7 volumi disponibili.

Acquistate su Amazon il recente 7° esplosivo numero del manga edito da Planet Manga.

Ricordiamo che l’adattamento anime ha di recente visto la luce con il primo trailer che possiamo recuperare cliccando qui. La serie anime è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La data di debutto è al momento ignota.