I personaggi di South Park fanno il tifo per i Denver Broncos

Durante la partita dei Denver Broncos gli spalti sono stati riempiti da un pubblico d’eccezione, composto dai personaggi più celebri di South Park (ovviamente, tutti muniti di mascherina).

Domenica pomeriggio, al Denver’s Mile High Stadium, si è giocata una partita di football particolare. A fare il tifo per i Denver Broncos, infatti, non c’era il solito pubblico in carne ed ossa, ma gli spalti sono stati riempiti dai cartonati dei personaggi di South Park. D’altronde, chi meglio degli abitanti della (fittizia) cittadina nei pressi di Denver poteva dare il proprio sostegno alla squadra della NFL?

Con il persistere dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, le norme di sicurezza impongono il divieto di assembramento, in numerose circostanze, tra cui gli eventi sportivi. Non è la prima volta che un partita viene giocata senza la presenza dai fan, da quando il Coronavirus si è diffuso a livello mondiale. Tuttavia, i Denver Broncos hanno potuto contare su un pubblico d’eccezione composto interamente dai personaggi di South Park, durante il loro ultimo match contro i Tampa Bay Buccaneers.

Friendly faces everywhere, humble folks without temptation pic.twitter.com/f2ersnzQxd — South Park (@SouthPark) September 27, 2020

Sui posti a sedere erano presenti i cartonati dei quattro protagonisti dell’irriverente serie animata: Kyle, Stanley, Kenny e Cartman, ma anche i loro genitori, il signor Garrison, Chef, e tutti gli altri abitanti della cittadina più scorretta della TV, inclusi alcuni dei personaggi più bizzarri ed iconici che nel tempo hanno fatto la loro apparizione nella serie di Comedy Central: Terrence e Phillip, Satana o Mr. Hankey.

Inutile dire che l’account ufficiale Twitter di South Park ha prontamente condiviso le immagini degli spalti durante la partita dei Denver Broncos, aggiungendo alcune frasi dal testo della sigla che caratterizza la serie animata. Dalle immagini, è evidente che anche i personaggi di South Park si sono adattati alle norme anti-Covid, indossando tutti una mascherina. D’altra parte lo show andrà in onda mercoledì 30 settembre con uno speciale dedicato proprio alla pandemia in corso, il quale sarà trasmesso su Comedy Central e in streaming su HBO Max a partire dal 1° ottobre.

Heading up to Denver, gonna see if I can’t unwind pic.twitter.com/30SifoLRX1 — South Park (@SouthPark) September 27, 2020

Dalla sinossi dell’episodio speciale diffusa da Comedy Central apprendiamo che gli abitanti di South Park dovranno fare i conti con la nuova normalità e le nuove sfide imposte dal Covid-19, mentre i quattro giovani protagonisti torneranno a scuola per ritrovarsi in un mondo totalmente diverso da quello che ricordavano.