In questo periodo estremamente importante per la carriera di James Gunn, l’attuale co-CEO dei DC Studios e regista de I Guardiani della Galassia 3 (se interessati a recuperare i due film precedenti li trovate su Amazon) si è messo a riflettere sull’attuale percezione del grande pubblico nei confronti dei film coi supereroi. Le persone si sono stancate di questo genere di film? Partendo proprio da una domanda del genere, Gunn ha espresso il suo parere in merito.

Le persone si sono stancate dei film sui supereroi? James Gunn la pensa diversamente

Durante una recente intervista con Rolling Stone (tramite IGN), James Gunn è stato interrogato sul modo in cui, attualmente parlando, il pubblico mondiale sta percependo i cosiddetti cinecomic, e sul concetto di stanchezza generale e noia nei confronti di queste storie. Di seguito la sua risposta:

Penso che esista una sorta di affaticamento nei confronti di queste pellicole, ma non ha nulla a che fare con i supereroi, ma piuttosto con il genere di storie che si sceglie di raccontare, con la possibilità di perdere di vista il personaggio. Ovviamente continueremo sempre ad amare Superman, Batman, ed Iron Man perché sono eroi incredibili e hanno un posto nel nostro cuore.

Secondo James Gunn, quindi, l’unica cosa che conta coi film sui supereroi è quella di mettere in primo piano le storie personali dei personaggi, e lavorare innanzitutto con quelle.

Se il film diventa un pretesto per portare un mucchio di sciocchezze sullo schermo, è logico che diventi noioso. Io stesso provo una certa fatica nel guardare i film che si nutrono soprattutto di spettacolarità, senza una storia che sia emotivamente radicata. Quindi stiamo parlando di una situazione che non ha nulla a che fare con il fatto che si tratti di film di supereroi. Il punto è un altro.

Per poi ribadire:

Se non hai una storia forte come base del film, ma solamente sequenze in cui i personaggi combattono fra loro, non importa quanto siano realizzate bene a livello di effetti speciali e design, diventa comunque una situazione faticosa e noiosa. Si tratta di qualcosa di concreto.

Ovviamente una discussione del genere va avanti da parecchio tempo nel mondo dei cinecomic, coinvolgendo tantissimi altri professionisti oltre James Gunn. Anche voi la pensate come lui o diversamente?