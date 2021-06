Peter B. Parker (Sentinel) da Spider-Man: Un Nuovo Universo

Peter B. Parker è la nuova action figure da collezione annunciata da Sentinel per la linea SV-Action, tratta dal film di animazione Spider-Man: Into The Spider-Verse. La figure, completamente snodabile e dettagliata sarà alta 15 cm e realizzata in plastica, conterrà inoltre le parti opzionali per realizzare anche la versione di Peter Parker Biondo appartenente all’Universo di Miles Morales.

Peter. B. Parker rappresenta il mentore di Miles Morales nel film di animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo. A seguito della morte del Peter Parker del suo mondo Miles fa conoscenza del Peter B. Parker di un altro universo, uno Spider-Man più adulto e sciatto provato dalla vita da super eroe e dai problemi personali che lo affliggono. Peter è stato portato nella dimensione di Miles dall’acceleratore e vuole tornare a casa, quindi accetta di addestrare Miles in cambio del suo aiuto per rubare i dati perduti della chiavetta dai laboratori di Kingpin. Mentre irrompono nell’edificio, Miles dimostra di essere capace di rendersi invisibile e di possedere un veleno che fulmina e stordisce i nemici al tocco. Peter e Miles vanno incontro alla scienziata Olivia Octavius, che spiega a Peter che si deteriorerà e morirà se resta troppo a lungo fuori dalla sua dimensione, per poi rivelare la sua vera identità criminale di Dottor Octopus.

La figure di Peter B. Parker verrà rilasciata in due versioni, una normale e una in edizione speciale con alcuni gadget in più come la testa del Gargoyle alta quasi come la figure stessa. L’edizione normale avrà un costo di circa 100 euro mentre l’edizione speciale costerà 150 euro. Entrambe le versioni vedranno la luce nei primi mesi del 2022 e sicuramente andranno a ruba.

Mentre Sony è al lavoro sul seguito del film, se ancora non l’hai visto, ti suggeriamo di recuperare il Blu-ray o il DVD sparando una ragnatela a questo indirizzo.