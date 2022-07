Sembrerebbe proprio che Taika Waititi sia stato costretto a tagliare un bel pò di materiale dal montaggio finale del suo nuovo film. A quanto pare, infatti, anche Peter Dinklage e Jeff Goldblum sono stati rimossi da Thor: Love & Thunder. A dichiararlo è stato Christian Bale in una recente intervista.

Thor: Love & Thunder, Peter Dinklage e Jeff Goldblum rimossi dal film

L’attore ha spiegato di aver lavorato con entrambi, considerandoli fantastici, ma i loro personaggi sono stati tagliati completamente dal film. Probabilmente i Marvel Studios hanno optato per questa decisione perchè hanno in mente piani ben diversi per loro e vorranno riutilizzarli in futuro.

Goldblum ha interpretato il Gran Maestro, eccentrico personaggio apparso per la prima volta in Thor: Ragnarok e nella scena post-credits, mentre Dinklage ha vestito i panni di Eitri, il re dei Nani di Nidavellir, in Avengers: Infinity War.

Nelle ultime ore ha fatto discutere anche la situazione di Lena Headey, altra star di Game of Thrones, che sarebbe stata rimossa dal film e citata in giudizio dalla sua ex agenzia per commissioni non pagate. Tra queste figurerebbero i guadagni del nuovo film Marvel, nonostante le sue scene siano state tagliate, e di progetti passati.

L’uscita del film nelle sale italiane è fissata al 6 luglio: a fare compagnia al dio del tuono in questa nuova, mirabolante avventura ci saranno i Guardiani della Galassia e Natalie Portman nei panni di Mighty Thor (verrà ripresa la celebre storyline di Aaron). Il villain sarà invece Gorr, un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. A interpretarlo ci penserà un camaleontico Christian Bale.

A meno di cambiamenti contrattuali, Love & Thunder potrebbe segnare l’ultima volta di Chris Hemsworth nei panni del dio del tuono: l’attore ha voluto ringraziare i fan sui social con un post che sembrava un vero e proprio addio.