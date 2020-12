Peter Dinklage interpreterà il Vendicatore Tossico nel reboot

Peter Dinklage, la star di Game of Thrones nel quale interpretava Tyrion Lannister, sarà il protagonista del reboot cinematografico de Il Vendicatore Tossico, rifacimento dell’originale pellicola del 1985.

Il reboot de Il Vendicatore Tossico sarà diretto e scritto da Macon Blair, noto soprattutto per i film Green Room del 2015 e Blue Rain del 2013; inoltre ha diretto un altro lungometraggio per Netflix nel 2017 dal titolo I Don’t Feel at Home in This World Anymore e un episodio per la serie antologica della HBO Room 104.

Per quanto riguarda Peter Dinklage, non ha sicuramente bisogno di presentazioni: vincitore di ben quattro Emmy Awards per il ruolo di Tyrion in Game Of Thrones, non è estraneo a ruoli inerenti a fumetti e supereroi, avendo già interpretato Bolivar Trask in X-Men: Days of the Future Past e Eitri in Avengers: Infinity War.

La nuova trasposizione de Il Vendicatore Tossico sarà ambientata ai giorni nostri e avrà, si presume, al centro sempre tematiche ambientali piuttosto marcate, secondo la testata online Deadline Hollywood.

Nell’originale, Melvin Ferd, un uomo qualunque maltrattato da tutti, viene spinto in una vasca di rifiuti tossici e viene trasformato in un mostro mutante, passando da emarginato a eroe per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione e dell’avidità.

Lloyd Kaufman e Michael Herz, i registi dell’originale di Troma Entertainment, saranno i produttori del reboot.

Il film è diventato un cult presso gli appassionati, tanto da generare ben altri tre film: The Toxic Avenger Part II, The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie e Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV, oltre a una serie a fumetti, una animata e ben due musical a teatro.