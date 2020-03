Peter Pan and Wendy: scelti i due protagonisti del live-action Disney

A quanto pare, sono stati scelti i giovani volti che interpreteranno i due protagonisti nel nuovo live-action Disney di Peter Pan and Wendy. Secondo la notizia che è stata riportata da Variety a vestire i panni di Peter e Wendy saranno rispettivamente Alexander Molony e Ever Anderson, figlia del regista Paul W.S. Anderson e di Milla Jovovich.

Il live-action Disney, ispirato ad uno dei più grandi classici d’animazione – che debuttò nel 1953 – sarà diretto da David Lowery che, insieme a Toby Halbrooks, si è occupato anche della sceneggiatura. Ovviamente, non è la prima volta che il classico Disney viene riadattato. Infatti, quasi certamente tutti ricorderanno la pellicola cinematografica diretta da Steven Spielbeg ispirata appunto alle avventure di Peter Pan, il ragazzino che non vuole diventare grande, e di Wendy alla ricerca dell’Isola che non c’è – che ha visto tra i protagonisti il grande Robin Williams – intitolata Hook – Capitan Unicino.

I due giovani attori, che faranno parte del nuovo film Disney Peter Pan and Wendy, hanno già avuto alcune esperienze in questo ambito infatti sia Molony che Anderson hanno interpretato personaggi in film e serie televisive verie. Solo per citarne uno, Ever Anderson ha vestito i panni della giovane Alice in uno show di grande successo del 2016, ossia Resident Evil: The Final Chapter. Sicuramente, la nuova esperienza che dovranno affrontare nel nuovo live-action della Disney inciderà molto sulla loro carriera futura poiché potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio.

In ogni caso, in attesa di scoprire nuovi dettagli in merito al film di Peter Pan and Wendy, cosa ne pensate dei giovanissimi attori – Monoly e Anderson – scelti per interpretare i ruoli due protagonisti? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.