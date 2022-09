Disney è lieta di mostrare a tutti gli appassionati il nuovo poster dedicato al prossimo film di Peter Pan e Wendy. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Peter Pan e Wendy: primo sguardo al live-action

Peter Pan e Wendy sarà un film sarà una rivisitazionelive action della storia che noi tutti conosciamo di JM Barrie. Dopo l’adattamento dello studio, nel film d’animazione del 1953, ecco quindi che il ragazzino che non voleva crescere sta per tornar a farci vivere nuovamente una grande avventura!

Di seguito condividiamo con voi il poster ufficiale, pubblicato su Twitter, che mostra l’iconico galeone immerso nelle nuvole, con i protagonisti che fluttuano in aria attaccati agli alberi in legno.

Just revealed at #D23Expo ✨ Check out the new poster for #PeterPanandWendy. Streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/sYk42QIfyi — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022

Il cast e la produzione

Il cast del film vede all’opera volti noti e nuovi. Tra questi troviamo Jude Law nei panni di Capitan Uncino , Yara Shahidi nei panni di Campanellino e Jim Gaffigan nei panni di Smee. La lunga lista continua poi con Alexander Molony nei panni di Peter Pan, Ever Anderson nei panni di Wendy, Joshua Pickering nei panni di John e Jacobi Jupe come Michael.

Per quanto riguarda invece il l’apparato produttivo, Peter Pan & Wendy è diretto dall’acclamato regista David Lowery, noto anche per la produzione di Ghost Story, il film drammatico biografico The Old Man & The Gun e l’epopea fantasy The Green Knight.

A tal proposito, seppur il film è ancora molto lontano dalla sua data di uscita, Lowery ha già dimostrato in passato di poter dirigere magnificamente gli adattamenti Disney live-action. Il suo stile registico, unito a una fotografia eccezionale, portano ad avere risultati degni di nota. Tuttavia, solo il tempo potrà dirci se questo film sarà un grande successo o meno! Per questo, dovremo attendere ancora un pochino. Il film uscirà su Disney Plus nel 2023.

