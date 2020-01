Peter Rabbit 2 si mostra nel suo nuovo trailer italiano!

Sony Pictures e Warner Bros. Entertainment Italia hanno da poco pubblicato un nuovo trailer di Peter Rabbit 2: Un Birbante In Fuga. Si tratta di un nuovo lungometraggio diretto da Will Gluck con protagonisti Rose Byrne e Domhnall Gleeson.

In Peter Rabbit 2 quella canaglia torna ancora una volta per fare scompiglio. Bea, Thomas e i conigli sono diventati una vera famiglia, ma Peter non riesce a cancellare definitivamente la sua reputazione di coniglio birbante. La vita fuori dal giardino regalerà al piccolo Peter un mondo ricco di sorprese e tantissime avventure tutte da scoprire.

Per chi non lo sapesse, Peter Rabbit 2 è ispirato ai celebri racconti di Beatrix Potter, e rappresenta il secondo capitolo del film in live action uscito due anni fa. Oltre ai nomi di Rose Byrne e Domhnall Gleeson, il cast si espande con David Oyelowo, Elizabeth Debicki e Margot Robbie.

Peter Rabbit 2: Un Birbante In Fuga debutterà ufficialmente in tutte le sale cinematografiche il prossimo 9 aprile. Siete pronti per una nuova avventura del coniglio Peter?