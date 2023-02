Il Multiverso DC proseguirà ancora il suo cammino secondo Peter Safran, mantenendo prodotti come Teen Titans Go! L’annuncio è arrivato durante il recente evento di presentazione DC, organizzato con la stampa specializzata in casa Warner Bros. dove, oltre a presentare tutti i nuovi progetti attualmente in programma per il cinema, si è parlato anche del futuro del piccolo schermo.

Peter Safran conferma il multiverso DC, includendo Teen Titans Go!

Sì, il DCU è un multiverso.

Ha detto Peter Safran tramite Comicbook.

E se qualcosa non è DCU, lo chiameremo in modo diverso. Quindi lavori come il Joker di Todd Phillips o l’animazione di Teen Titans Go! saranno etichettati DC Elseworlds, proprio come hanno fatto nei fumetti.

Un’affermazione del genere, ovviamente, include Teen Titans Go! direttamente nella lista dei progetti attualmente in corso nel nuovo programma DC, tranquillizzando coloro che temevano in una futura cancellazione. A quanto pare il progetto di “rinascita” attualmente in corso non si lascia dietro ogni cosa, piuttosto cercherà di reintrodurre i personaggi che tutti conosciamo, cercando di riformularne anche le dinamiche.

Sempre in tema “altri progetti” Peter Safran e James Gunn hanno raccontato qualche dettaglio in più su sul film di The Brave and The Bold, definendolo un lsvoro distaccato e al tempo stesso connesso alle origini di Batman, spiegando che al suo centro troveremo un attore che non è né Ben Affleck e né Robert Pattinson (se interessati a recuperarvi il suo The Batman lo trovate su Amazon). Queste sono state le parole di Gunn sul film:

Si tratta dell’introduzione del Batman del DCU. Non è Robert Pattinson. Non è Ben Affleck. Stiamo lavorando con Robert su Batman 2, e stiamo lavorando anche con Ben Affleck, attualmente interessato dirigere uno dei nostri progetti. Ma questa è la storia di Damian Wayne, che è il figlio di Batman di cui non abbiamo saputo nulla nei primi otto-dieci anni della sua vita

Traendo la sua ispirazione fumetti di Grant Morrison (quelli di Batman e Robin che si sono svolti dal 2009 al 2011) probabilmente vedremo anche il Robin di Dick Grayson che, a quanto pare, è il “preferito” di Gunn.