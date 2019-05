Petizione per Il Trono di Spade : raccolte 1 milione di firme per rifare la Stagione 8

Qualche giorno fa è stata aperta una petizione in merito alla saga di The Game Of Thrones, su Change.org per riscrivere la Stagione 8. Ebbene, nell'arco di cinque giorni, sono state raccolte già 1 milione le firme.

Forse non tutti sanno che qualche giorno fa è stata aperta una raccolta firme in merito alla tanto discussa saga televisiva del Trono di Spade (The Game Of Thrones). L’insoddisfazione dei fan è stata tale da spingerli ad aprire una vera e propria petizione su Change.org per richiedere ad HBO di riscrivere e girare nuovamente la Stagione 8. Ebbene, pare che nell’arco di soli cinque giorni siano state raggiunte delle cifre di adesione veramente eclatanti: sono ormai 1 milione le firme raccolte.

La questione ovviamente non è facile, sia per la HBO che per gli attori i quali, eventualmente, dovrebbero firmare un altro anno di contratto per poter partecipare nuovamente alle riprese dell’ipotetico remake della Stagione 8 di The Game Of Thrones. Sono stati gli stessi protagonisti a confermare quanto per loro sia difficile abbandonare per sempre il cast della saga ma, a quanto pare, molti hanno già in serbo nuovi progetti per il futuro.

Abbiamo visto nei giorni scorsi, che lo stesso autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin, non è rimasto del tutto entusiasta del finale di stagione della famosa e ormai molto discussa saga. Dunque è più che comprensiva la delusione e la reazione dei fans in merito al capitolo 8 de Il Trono di Spade.

“David Benioff e DB Weiss hanno dato prova di essere incompetenti, questa serie ha una stagione finale totalmente senza senso. Questa serie ha bisogno di un finale che abbia senso. Sovvertite le mie aspettative e fate in modo che accada, HBO”.

Questo è quanto si legge nella petizione lanciata online e che ormai ha raggiunto una quantità di firme veramente inaspettata. In ogni caso, visto come si sta sviluppando la questione, la HBO sarà disposta ad investire nuovamente tempo e soldi per realizzare un “remake” della Stagione 8 di The Game Of Thrones? Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.