Per quanto il pubblico tenda a simpatizzare con gli eroi, alla fine sono i villain la vera chiave del successo dei supereroi. Motivo che spinge a cercare attori in grado di trasmettere il carisma di questi personaggi oscuri, spingendo al contempo gli sceneggiatori a non presentare cattivi monolitici, ma presentando figure ricche di sfumature. Una visione che ora torna anche in Ant-Man and the Wasp: Quantuamania, con la presenza di Kang il Conquistatore, l’annunciata nemesi del futuro degli eroi marveliani sul grande schermo. Personaggio complesso, caratterizzato da una poliedricità di personalità che richiede un’interpretazione misurata e dinamica, tanto che il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed, loda Jonathan Majors, interprete di Kang il Conquistatore.

Per Peyton Reed, regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors è un perfetto Kang il Conquistatore

Majors si è già mostrato ai fan del Marvel Cinematic Universe nei panni di una delle numerose identità di Kang, Colui che Rimane, nel finale di Loki, ma nel primo capitolo della Fase Cinque del franchise marveliano viene chiamato a dare vita alla più pericolosa delle versioni di Nathaniel Richards.

Conscio di come fosse necessario un attore capace di farsi tramite di ogni sfumatura di un personaggio così complesso, secondo quanto rivelato a Screen Rant, Peyton Reed ha sempre voluto Jonathan Majors per Ant-Man and the Wasp: Quantumania:

Ho posato gli occhi su Jonathan perché è stato incredibilmente bravo per molto tempo. E ora sta avendo il suo momento di successo, giusto? Ma lui affronta le cose seriamente, è un attore estremamente concentrato. E poi ha la fisicità di Kang, è un conquistatore. Abbiamo parlato a lungo di quanto questo tizio abbia vissuto nel suo loop temporale, non tramite una linea retta, come abbia avuto così tante esperienze, e cosa significhi avere a che fare con una persona del genere. È spaventoso, e lui si è fatto carico di tutto questo e ci ha lavorato. E ovviamente, per un attore poter interpretare un tizio, e poi un altro tizio e poi un altro ancora che sono varianti della stessa persona? Tecnicamente, sono tutti Kang, ma in realtà sono personaggi estremamente diversi.

Questa particolarità di Nathaniel Richards, vero nome di Kang il Conquistatore, ha richiesto a Jonathan Majors di lavorare a stretto contatto con Reed, soprattutto dietro la macchina da presa, dove i due si sono confrontati spesso su come rendere al meglio questo poliedrico personaggio. Quello che vedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà un momento fondamentale del passato di Kang, centrale anche per comprendere la sua evoluzione nel futuro del franchise. Ripensando a Colui che Rimane, per quanto enigmatico era chiaro il suo intento di proteggere il multiverso, ma Kang ha una differente caratterizzazione, è più pacato ma al contempo ha fini di dominio più pericolosi.

