Phineas e Ferb The Movie: Candace Against the Universe, ecco la data di uscita su Disney+

Gli abbonati della piattaforma di streaming Disney+ possono finalmente segnare nei loro calendari l’arrivo della prossima avventura di Phineas e Ferb. Infatti il tanto atteso Phineas e Ferb The Movie: Candace Against the Universe ha una data di uscita ufficiale. Il film d’animazione, quindi, arriverà sul servizio streaming Disney+ il prossimo 28 agosto.

Disney ha anche annunciato che trasmetterà tutti gli episodi della serie originale su Disney XD a partire da martedì 25 agosto come una sorta di maratona che porterà direttamente alla premiere del nuovo film. Ovviamente avete anche la possibilità di vedere già tutti i suddetti episodi e il film Disney Channel Phineas e Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension su Disney + qualora abbiate l’abbonamento alla piattaforma di streaming senza attendere per forza il 25 agosto.

Phineas e Ferb The Movie: Candace Against the Universe riporta i creatori Dan Povenmire e Jeff Marsh nei panni di produttori esecutivi, ma non solo perché la pellicola mostrerà il ritorno di gran parte del cast dello spettacolo originale, tra cui Ashley Tisdale (Candace Flynn), Vincent Martella (Phineas Flynn), Caroline Rhea ( Linda), Dee Bradley Baker (Perry the Platypus), Alyson Stoner (Isabella), Maulik Pancholy (Baljeet), Bobby Gaylor (Buford), Olivia Olson (Vanessa), Tyler Mann (Carl) e Povenmire e Marsh ovviamente, che riprenderanno i loro ruoli come Dr. Heinz Doofenshmirtz e Major Monogram. Il film presenterà tuttavia un nuovo Ferb, con il ruolo interpretato da David Errigo Jr.

Phineas e Ferb The Movie: Candace Against the Universe vedrà Phineas e Ferb viaggiare nel cosmo mentre cercano Candace, la quale è stata rapita dagli alieni. Presto comprenderanno che potrebbe non voler andarsene dal nuovo luogo quando scoprono che si tratta di un universo parallelo senza la presenza di fratelli minori da affrontare.

Gran parte del cast parteciperà anche a un panel durante il Comic-Con@Home e immaginiamo che il cast e la troupe condivideranno alcune anticipazioni sul film in uscita e forse stuzzicheranno il pubblico con alcuni altri nuovi progetti legati a Phineas e Ferb.