Grazie a Wizards of the Coast, siamo stati invitati all’evento pre-release di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, la nuova espansione di Magic: The Gathering, svoltosi presso il negozio WPN Premium Excalibur Games di Milano, per poter testare con mano e in anteprima il nuovo set di Magic: The Gathering.

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno Pre-Release: cos’è e come funziona

Cos’è il pre-release e come funziona

Partiamo dalle basi, per coloro che non si sono mai avvicinati ad un evento del genere: un torneo pre-release è un particolare evento dove i giocatori si sfidano utilizzando un mazzo ricavato dall’apertura di una quantità limitata di bustine, di solito racchiuse in un pratico cofanetto apposito che Wizards ha ormai da anni iniziato a commercializzare proprio in occasione di tali eventi (il Kit Pre-Release) e si svolge sempre in concomitanza dell’uscita di una nuova espansione, dando l’opportunità ai giocatori di avere le nuove carte prima della data di release ufficiale. Il cosiddetto Kit Pre-Release di solito contiene: 6 draft booster, 1 carta rara o rara mitica con marchio foil dell’anno in cui si è svolto l’evento, 1 carta con codice per MTG Arena, 1 portamazzo e 1 dado Segnapunti vita Spindown.

Il lato positivo di un torneo pre-release è il fatto che si è fondamentalmente tutti allo stesso livello, poichè ogni giocatore dovrà creare un mazzo di 40 carte in base a ciò che ha trovato nelle bustine del kit pre-release e creare una strategia che ruoti attorno ad esse (aggiungendo poi le carte terra necessarie fornite di solito dal punto vendita stesso).

Tuttavia, arrivati alla fase finale con i migliori 8 giocatori, la formula del torneo cambia, diventando un draft: questo è un modo di giocare a Magic che, per cominciare, prevede di sedersi al tavolo con gli altri giocatori, ognuno con tre nuove buste di carte. In seguito, ognuno apre una busta e sceglie (“drafta”) una carta dalla propria busta. Poi tutti i giocatori passano il resto delle carte al giocatore alla propria sinistra. Si continua in questo modo finchè non finiscono le carte e dopodichè si ripete l’intero procedimento con la seconda busta, ma passando le carte verso destra. Per la terza, invece, si ripassa le carte di nuovo verso sinistra, finché tutte le buste non vengono aperte e non vengono scelte tutte le carte. Fatto ciò, ogni giocatore creerà un mazzo da 40 carte, aggiungendo poi le terre necessarie.

La carta più bramata in questo evento pre-release dedicato a Phyrexia: Tutto Diverrà Uno era sicuramente Elesh Norn, Madre delle Macchine, che uno dei partecipanti è riuscito a draftare, anche se è stata momentaneamente requisita da…Elesh Norn stessa (interpretata in questo caso dalla cosplayer Trity, con il costume commissionato direttamente da Wizards of the Coast alla costume maker Jenny Desu).

In occasione dell’uscita di questo nuovo set, inoltre, sono state allestite presso le fermate della Metro di Milano, Piola e Palestro, delle grafiche raffiguranti proprio i Phyrexiani e la loro inquietante leader.

L’uscita dell’espansione

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno esce ufficialmente oggi in formato cartaceo e su Magic Arena in tutto il mondo. Terzo episodio dell’arco narrativo phyrexiano in quattro parti, questa nuova espansione vedrà i giocatori sperimentare la bellezza e l’orrore dei Phyrexiani, vestendo i panni dei villain più antichi e iconici di Magic e perseguendo le loro macchinazioni per la conquista del Multiverso, in ben 271 nuove carte.

“Per migliaia di anni, i Phyrexiani hanno cercato di dominare altri mondi, diffondendo il loro dono virale e trasformando ogni essere vivente in un orrore biomeccanico. Gli eroici Planeswalker sono sempre riusciti a fermare queste invasioni… fino ad ora! Il leader di Phyrexia, la Madre delle Macchine Elesh Norn, ha sviluppato un modo per infiltrarsi nell’intero Multiverso, che comprende la corruzione di alcuni dei personaggi più iconici ed eroici di Magic.”

In Phyrexia: Tutto Diverrà Uno tornano entrambe le linee di prodotto Jumpstart e Commander, con due mazzi Commander (uno a tema Phyrexia e uno dedicato alla situazione dopo l’eroica resistenza contro Phyrexia) e con 10 nuovi temi introdotti nelle buste Jumpstart.

