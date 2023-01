Phyrexia: Tutto Diverrà Uno è la nuova espansione di Magic: The Gathering in uscita il 10 Febbraio e proseguirà, per quanto riguarda la narrativa, gli eventi iniziati con Dominaria Unita prima e continuati con La Guerra dei Fratelli dopo. Grazie a Wizards of the Coast, abbiamo avuto modo di partecipare ad una presentazione virtuale nella quale è stata presentata l’espansione e le novità che introdurrà.

Gloria a Nuova Phyrexia!

La madre delle macchine, Elesh Norn, è decisa a portare la gloria di Nuova Phyrexia in tutto il multiverso e per farlo è disposta a tutto, anche a convertire e “completare” i più potenti Planeswalker per rendere “tutto Uno”.

La Nuova Phyrexia di questa nuova espansione è divisa in 5 fazioni, ad ognuna delle quali è dedicata una delle nuove Terre Panorama:

quella Bianca si basa tutta su un sistema gerarchico di fede chiamata Ortodossia delle Macchine. Elesh Norn è la leader di questa fazione, nonchè la più potente e rispettata monarca di tutta Nuova Phyrexia, e promette a tutti i suoi seguaci un futuro glorioso secondo i principi del loro credo: trasformare la loro casa in una perfetta nuova patria degna di Phyrexia;

si basa tutta su un sistema gerarchico di fede chiamata Ortodossia delle Macchine. è la leader di questa fazione, nonchè la più potente e rispettata monarca di tutta Nuova Phyrexia, e promette a tutti i suoi seguaci un futuro glorioso secondo i principi del loro credo: trasformare la loro casa in una perfetta nuova patria degna di Phyrexia; quella Blu , conosciuta anche come Motore del Progresso, è guidata da Jin-Gitaxias , il quale vuole perfezionare e sviluppare Nuova Phyrexia fino al suo massimo potenziale;

, conosciuta anche come Motore del Progresso, è guidata da , il quale vuole perfezionare e sviluppare Nuova Phyrexia fino al suo massimo potenziale; quella Verde , conosciuta anche come Sciame Perverso, è guidata da Vorinclex e adotta una filosofia dove solo i più forti sopravvivono;

, conosciuta anche come Sciame Perverso, è guidata da e adotta una filosofia dove solo i più forti sopravvivono; quella Nera , guidata da Sheoldred e dai Thane d’Acciaio , è quella più simile all’originale Phyrexia, nella quale tutti i credenti devono servire e coloro che non vogliono farlo saranno costretti. In pratica, a detta loro, tutti si devono inchinare a Phyrexia;

, guidata da e dai , è quella più simile all’originale Phyrexia, nella quale tutti i credenti devono servire e coloro che non vogliono farlo saranno costretti. In pratica, a detta loro, tutti si devono inchinare a Phyrexia; quella Rossa, conosciuta anche come Fornace Silente, è guidata da Urabrask, il quale vuole creare anch’esso un luogo perfetto per i phyrexiani, ma sia nel concetto che nella realizzazione, in maniera diversa dal volere di Jin-Gitaxias. In completa antitesi alla fazione Nera, è quella più lontana dall’originale Phyrexia, dal momento che sono molto meno ostili verso i Mirran, gli ex abitanti di Mirrodin sulle quali rovine sorge Phyrexia.

Le nuove meccaniche

Come in ogni nuova espansione, anche in Phyrexia: Tutto Diverrà Uno sono state aggiunte nuove meccaniche.

Toxic e Corrupted

Queste due nuove meccaniche vanno necessariamente illustrate assieme, poichè strettamente legate. Vi saranno, infatti, creature che potranno assegnare più segnalini Poison (Veleno) agli avversari, in base alla quantità di danno diretto che viene inflitta. Se un giocatore possiede 10 o più segnalini Poison, perde automaticamente la partita.

Corrupted è una meccanica che si attiva ogni qual volta gli avversari hanno un numero di segnalini poison indicati dalla carta stessa e può dare vari effetti, che variano dal semplice potenziamento di una creatura, fino alla creazione di pedine.

Proliferate

Quando una carta possiede l’abilità Proliferare significa che, per ogni permanente e per ogni tipo di segnalino presente su quel permanente, si può mettere un altro segnalino dello stesso tipo su quel permanente. In Phyrexia: Tutto Diverrà Uno vi saranno diverse carte che avranno effetti strettamente legati a ogni qual volta viene utilizzata Proliferare.

For Mirrodin!

Questa particolare abilità è legata agli equipaggiamenti e consiste nel creare, quando la carta entra in gioco, una pedina rossa ribelle 2/2 con il suddetto equipaggiamento assegnatole. Un chiaro riferimento ai ribelli Mirran e alla rivoluzione che, prima o poi, vorrebbero portare in atto per riconquistare la loro terra natìa.

Commander

Per Phyrexia: Tutto Diverrà Uno verranno prodotti due mazzi Commander: il primo, di colore Bianco, Nero e Verde sarà dedicato ai Phyrexiani e si baserà sulla combinazione delle due nuove meccaniche Toxic/Corrupt, cercando di avvelenare tutti gli avversari per poter utilizzare le abilità addizionali; il secondo, di colore Rosso e Bianco, sarà dedicato ai ribelli Mirran e si baserà sul creare e potenziare molte pedine per poter attaccare i propri avversari con un vero e proprio sciame di creature.

Booster Fun

Anche in questa nuova espansione, avremo diversi trattamenti per le carte e illustrazioni alternative, a cominciare da queste varianti delle terre base “Phyrexianizzate” e illustrate da Mark Riddick, che saranno presenti una per ogni draft booster, set booster e collector booster.

Le carte Rare e Mitiche potranno ricevere ben tre trattamenti diversi: il Borderless Ichor Showcase è un particolare trattamento che mette in risalto l’illustrazione realizzata in maniera essenziale, ma che vuole esaltare i particolari dell’illustrazione della carta stessa; alcune carte potranno essere trovate scritte in Phyrexiano; altre carte ancora avranno l’illustrazione del mangaka maestro dell’horror Junji Ito, che ritorna a disegnare delle carte di Magic dopo il successo del suo Secret Lair dedicato.

Sarà poi presente, in esclusiva per i Collector Booster, un nuovo tipo di olografia chiamato Step-And-Compleat che riporta i simboli di Nuova Phyrexia su di esse.

Sarà poi distribuito il Bundle Compleat Edition, un particolare bundle che conterrà:

20 terre base foil;

20 terre panorama foil;

12 set booster;

1 carta speciale in Phyrexiano;

una scatola per poter contenere le proprie carte;

12 carte con un trattamento olografico ESCLUSIVO del bundle che comprendono 2 terre base per colore e due rare mitiche casuali.

