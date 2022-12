Il franchise di Sonic the Hedgehog sta rivivendo un florido momento dopo il boom avvenuto negli anni ’90 che ha consacrato il porcospino blu, più veloce del mondo, come vera e propria icona SEGA. Infatti, Sonic è tornate recentemente alla ribalta, facendosi così conoscere anche tra i piccoli appassionati, grazie alle trasposizioni cinematografiche con attori del calibro di Jim Carrey nei panni del villain. Ad oggi sono usciti due capitoli che hanno visto il porcospino alle prese con ricche avventure, ma quale sarà il futuro del franchise? Quali saranno i piani per Sonic 3? Scopriamo insieme le parole degli sceneggiatori!

Sonic 3, i piani degli sceneggiatori

Secondo quanto riportato, Pat Casey e Josh Miller, gli sceneggiatori di Sonic the Hedgehog, hanno promesso a tutti i fan un terzo capitolo della saga sorprendete! Il loro intento è infatti quello di rendere il prossimo lungometraggio con protagonista Sonic un vero e proprio momeneto che resterà nei cuori dei fan del videogioco.

Foto: ©Paramount Pictures

Tuttavia, purtroppo, la coppia non ha rivelato ulteriori informazioni circa quella che sarà la trama che ci porterà all’interno del film. Il duo si è infatti limitato ad esternare il loro grnade entusiamo verso questo importante progetto. Ecco le loro parole!

Pat Casey ha dichiarato: “Sarà fantastico. Non vedo l’ora”. Mentre Josh Miller ha detto: “Avviso spoiler: sarà pazzesco”.

Alcune supposizioni

Quello che possiamo dunque aspettarci non è ancora ben chiaro se non che questa produzione avrà la massima attenzione da parte degli addetti ai lavori. Possiamo però supporre che all’interno del terzo capitolo saranno integrate alcune chicche tratte dai titoli videoludici, come ad esempio abbiamo visto nel film Sonic the Hedgehog 2, che ha introdotto i Chaos Emerald e il Master Emerald all’interno dell’universo cinematografico. Seguendo quindi questa logica, arriveranno nuovi personaggi come ad esempio Amy Rose e Rouge the Bat?

