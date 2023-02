L’ultimo viaggio di una generazione. Con questa frase potremmo identificare Picard 3, la stagione finale della serie di Star Trek che ha riportato i trekkie al fianco di Jean-Luc Picard, il capitano di ben due Enterprise interpretato da Patrick Stewart. Questa promessa chiusura del mito della Next Generation verrà celebrata con il ritorno dello storico equipaggio di Picard, per un ultimo viaggio dove i vecchi amici avranno modo di confrontarsi non solo con nuove minacce per la Federazione, ma anche affrontando una resa dei conti con nemesi storiche e membri sgradevoli di quella che possiamo considerare una famiglia allargata. Motivo per cui, per godersi al meglio quest’ultimo viaggio verso l’ultima frontiera, è meglio fare un ripasso sulla storia di questo equipaggio: ecco gli episodi di Star Trek da vedere prima di Picard 3.

I trekkie più fedeli avranno sicuramente ben chiaro quali potrebbero essere i punti saldi del mito di Star Trek che saranno richiamati in causa in Picard 3. Il final trailer della serie, che arriverà su Prime Video il prossimo 17 febbraio, non ha certo lesinato in apparizioni eccellenti, scavando a piene mani nel mito della Next Generation. Una profondità che non si è limitata solamente a presentare volti noti, ma andando a cercare dei richiami emotivi ad alcune sfumature tipiche della personalità di Picard, che sono emerse in alcuni episodi particolarmente emozionanti di Star Trek: The Next Generation.

Se per i fan della saga quanto segue potrebbe essere un gradevole ripasso, per chi si è avvicinato da neofita al mito di Picard la nostra guida potrebbe risultare una sorta di riassunto dell’esistenza di Picard, fornendo dettagli che daranno maggior solidità a questo ultimo viaggio.

Famiglia

Nonostante Picard ci abbia mostrato un Jean-Luc anziano e dotato di una certa sensibilità, il passato di comandante dell’Enterprise ci è stato mostrato sotto una luce differente. Sin da Incontro a Farpoint, primo episodio di Star Trek: The Next Generation, è stato subito evidenziato come Picard avesse una ferrea disciplina in termini di fraternizzazione con il suo equipaggio, cercando di mantenere un certo distacco con i suoi ufficiali. Dove personalità come Riker (Jonathan Frakes), LaForge (LeVar Burton) e Crusher (Gates McFadden) mostravano maggior empatia creando dei legami amicali tra loro, Picard era sempre presentato come l’elemento distante. Nonostante i numerosi sforzi del suo equipaggio per coinvolgerlo, mostrando la loro vicinanza.

Per comprendere al meglio questa separazione, in The Next Generation ci sono alcuni episodi che evidenziano questo tratto del capitano. La solitudine auto-imposta da Picard vacilla in diversi momenti, sia in modo ironico, quando una vacanza solitaria diventa una vera avventura (Le vacanze del capitano), sia più tragicamente, come accaduto durante il rapimento di Picard da parte dei Borg, tra la terza e la quarta stagione della serie.

Nel doppio episodio L’attacco dei Borg abbiamo modo di vedere con quante devozione l’equipaggio di Picard, in particola William Riker, sia pronto a rischiare tutto pur di salvare il proprio capitano da questi letali avversari. Assimilato dalla Collettività Borg e apparentemente divenuto il drone Locutus, Picard per il suo equipaggio è un familiare da salvare, affrontando anche la reticenza di ufficiali come il capitano Jellico, pronto a sacrificarlo pur di avere un vantaggio tattico. In questa occasione, per la prima volta si fa menzione di come Riker stia rifiutando diverse offerte di un proprio comando, preferendo rimanere a bordo dell’Enteprise per fedeltà al proprio comandante.

Sempre in seguito a questo tragico evento, sono legati gli eventi di Famiglie, dove assistiamo alle conseguenze della prigionia di Picard. Tornato sulla Terra per guarire, Jean-Luc torna nella tenuta di famiglia, incontrando il fratello Robert e l’amato nipote Renè. Il rapporto conflittuale con il fratello maggiore porta Picard ad aprirsi in modo straziante, svelando tutta la sofferenza legata alla prigionia dei Borg. Il legame con la sua famigli si rinsalda, ma assume un tono agrodolce ripensando a come in Generazioni viene comunicato a Picard la perdita, in un rogo, del fratello e del nipote, ma che viene curata dalla sua famiglia d’azione: il suo equipaggio.

Centrale sotto questo aspetto Ieri, oggi, domani, ultimo episodio di The Next Generation, dove viene mostrato in modo inequivocabile il rapporto tra Picard e i suoi ufficiali, un affetto che proprio nel finale di questo doppio episodio viene valorizzato da un gesto che racchiude la presa di coscienza del capitano di quanto Riker, Troi, Data e gli altri ufficiali superiori siano la sua ‘famiglia tra le stelle’: dopo anni di inviti respinti, Picard prende parte alla leggendaria partita di poker degli ufficiali che si tiene ogni mercoledì.

Lore

Tanto in Picard quanto in The Next Generation, Data (Brent Spiner) è stato il delicato modo di raccontare l’umanità attraverso il mito dell’uomo di latta. Privo di emozioni, Data cercava in ogni modo di sperimentare l’umanità, arrivando infine a creare un chip emozionale che gli consentisse di provare queste sensazione, soprattutto dopo aver scoperto che inizialmente era previsto che l’androide sperimentasse l’umana condizione anche sotto questo aspetto. Prerogativa concessa inizialmente a suo fratello Lore, creato prima di Data e la cui perfida indole aveva spinto il loro creatore a disattivarlo e privare Data di questa pericolosa possibilità.

Lore fa il suo esordio in Datalore, episodi della prima stagione di The Next Generation dove viene raccontato questa parentesi del passato dei due androidi. Da questo primo scontro con il ‘gemello cattivo’ di Data, l’Enterprise avrà modo di confrontarsi spesso con Lore, che per i suoi fini non esiterà a utilizzare anche una pericolosa forma di vita che si nutre di energia vitale nota come ‘entità di cristallo’ o addirittura di porsi a capo di una piccola comunità di Borg, i letali alieni cibernetici.

Per comprendere al meglio il complesso rapporto tra Lore e Data, e come questo abbia avuto ripercussioni anche per tutto l’equipaggio dell’Enterprise, non si può fare a meno di rivedere Fratelli, episodio della terza stagione. Data, sotto un impulso incontrollabile, riesce a portare l’Enterprise su un remoto pianeta dove l’androdie incontra il dottor Noonien Soong, il suo creatore, che accoglie a sorpresa anche Lore, richiamato dal medesimo segnale. Nel tentativo ultimo di riconciliare i suoi ‘figli’, Soong confessa di avere ideato un chip emozionale anche per Data, ma la gelosia di Lore fa sì che, con un inganno, sia proprio Lore a farsi installare questo chip. La centralità di questo episodio è nel mostrare l’ingenua bontà con cui Data continua a percepire il fratello, che invece mostra una spietata lucidità nel perseguire i suoi loschi fini.

Curiosamente, come abbiamo visto in serie come Enterprise e Picard, gli antenati di Soong sono uomini di grande intelletto ma mossi da ideali tutt’altro che raccomandabili. Una tradizione che Lore ha sempre ben incarnato, e il suo ritorno in Picard, ora che Data si è sacrificato per salvare il suo capitano al termine di Nemesis, potrebbe rivelarsi l’ennesimo capitolo della vita del capitano francese che si appresta a chiudersi

Moriarty

Sorprende la presenza di James Moriarty, interpretato nuovamente da Daniel Davis, villain comparso in un unico episodio nella seconda stagione di The Next Generation, Elementare, caro Data. Data, LaForge e la dottoressa Pulaski (Diana Muldaur) utilizzano il ponte ologrammi per ricreare alcune delle avventure di Sherlock Holmes, ma sbadatamente dimenticano di chiudere il programma lasciando che il grande avversario di Holmes, il professor Moriarty, scopra di esser parte di una gigantesca simulazione. Nonostante sia modellato su un personaggio dell’800, la leggendaria ingegnosità del personaggio creato da Conan Doyle lo porta a sviluppare un piano criminale che rischia di mettere in pericolo tutta l’Enterprise.

Pur non essendo apparso in altre occasioni, Moriarty è stato uno degli avversari più intriganti visti in The Next Generation. Dopo questo episodio si era dato per scontato che il personaggio fosse rimasto ‘imprigionato’ nel suo programma, ma quando nel final trailer di Picard 3 abbiamo visto la sua irosa espressione, non si è potuta nascondere la curiosità di assistere a questa insolita resa dei conti.

Recuperare gli episodi di Star Trek da vedere prima di Picard 3 non è un’impresa impossibile, grazie ai servizi streaming che hanno in catalogo Star Trek. Per quanto riguarda gli episodi citati di Star Trek: The Next Generation, il punto di riferimento è Netflix, che attualmente ha in catalogo tutte le serie trekkie, escluse Discovery e Strange New Worlds. Volendo comprendere al meglio il forte rapporto tra Picard e i suoi ufficiali, è indispensabile vedere il primo e l’ultimo film al cinema della Next Generation, Generazioni e Nemesis. Anche questi due titoli sono presenti nel catalogo di Prime Video, che annovera tutte gli episodi cinematografici della saga, oltre alla possibilità di rivedere le due stagioni precedenti di Picard.