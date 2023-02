In Star Trek Generazioni, il capitano Kirk si stupiva di scoprire che un membro del suo equipaggio, Hikaru Sulu, era non solo riuscito a farsi una famiglia, ma addirittura che la figlia Demora avesse seguito le orme paterne, diventano ufficiale di rotta sulla Enterprise-B. Apparentemente, non solo Sulu è riuscito a far coincidere vita professionale e lavorativa, considerato che in Picard 3 vedremo le figlie di Geordi LaForge (LeVar Burton), il capo ingegnere di ben due Enterprise. I trekkie di vecchia data potrebbero non rimanere stupiti da questa scoperta, considerato che questo dettaglio era già stato menzionato in precedenza in The Next Generation, tuttavia la presenza delle figlie di LaForge in Picard 3 potrebbe avere un significato particolare.

Le figlie di LaForge in Picard 3 omaggiano la carriera del padre nell’ultima avventura della Next Generation

In tempi recenti, Terry Matalas, showrunner della serie, non ha nascosto che questo ultima stagione di Picard vuole essere un passaggio del testimone dalla Next Generation a una nuova generazione di protagonisti, comunque legata al precedente equipaggio. Nelle precedenti stagioni di Picard abbiamo visto altri eredi della famiglia ‘spaziale’ di Picard, e alcuni sono apparsi in precedenza in diverse serie del franchise, come Alexander, il figlio di Worf.

Nell’episodio finale di Star Trek: The Next Generation, Ieri, oggi, domani, assistevamo a un futuro in cui un anziano Picard, ritiratosi dalla Flotta, era coinvolto in una delle macchinazioni di Q, trovandosi nuovamente al fianco del suo equipaggio. Incontrando nuovamente il suo ingegnere capo, Picard domandava a Geordi notizie dei suoi bambini. Al momento, in molti pensarono che finalmente Geordi avesse coronato il suo amore impossibile con dottoressa Leah Brahms (Susan Gibney), centrale nella storia personale di Geordi, considerato che nell’episodio finale di The Next Generation si faceva menzione a una Lea come madre dei figli di LaForge. Non va dimenticato che Ieri, oggi, domani presenta una linea temporale futura che è stata cancellata dal finale dell’episodio stesso, il che rende quindi la presenza delle figlie di Geordi LaForge in Picard 3 il loro esordio ufficiale nel Prime Universe di Star Trek.

Per gli amanti di Star Trek: The Next Generation, c’è anche un altro aspetto delle due figlie di LaForge che sembra un omaggio alla doppia natura della carriera del padre. Nella prima stagione di The Next Generation, LaForge non era parte della sezione ingegneria, ma era l’ufficiale di rotta dell’Enterprise-D, ruolo che viene ricoperto dalla figlia Sidney (Ashlei Sharpe Chestnut) a bordo della U.S.S. Titan-A. La ben più rinomata fama di impeccabile ingegnere di LaForge sembra invece ricadere sulle spalle di Alandra (Micha Burton, figlia di LeVar Burton), che viene presentata come una giovane promessa dell’ingegneria