Tra le numerose aspettative legate all’ultima stagione di Picard, una in particolare non è riferita al leggendario capitano francese, bensì al suo inseparabile Numero Uno, William Riker (Jonathan Frakes). Per gran parte di Star Trek: The Next Generation, il primo ufficiale dell’Enterprise-D ha manifestato la speranza di sedere un giorno sulla poltrona centrale della plancia dell’ammiraglia della Flotta Stellare, ma come sappiamo la sua carriera lo ha portato altrove. Per i trekkie, non vedere Numero Uno ereditare il comando dell’Enterprise-D è sempre stata una delusione, ma con l’ultima avventura della Next Generation in arrivo potremmo ancora vedere questo torto venire riparato, magari proprio vedendo Riker al comando dell’Enterprise in Picard 3.

Iscrivetevi al servizio di streaming Amazon Prime Video e recuperate tutte le prime due stagioni di Picard sfruttando i 30 giorni di prova: utilizzate questo link

Dopo anni di attesa, in Picard 3 William Riker potrebbe finalmente comandare un’Enterprise

Dopo aver fedelmente servito sotto Picard per quindici anni e su due diverse Enterprise, Riker non aveva ottenuto il comando della U.S.S. Enterprise. Durante The Next Generation, era emerso come Riker avesse più volte rifiutato un proprio comando su un’altra nave, sia per fedeltà nei confronti di Picard che nella speranza di poterne un giorno ereditare il ruolo come comandante della nave ammiraglia della Flotta Stellare. Al termine del viaggio dell’equipaggio di Picard in Nemesis, tuttavia, avevamo scoperto come Riker e la moglie Deanna Troi (Marina Sirtis) si fossero trasferiti sulla U.S.S. Titan, dove l’ex Numero Uno di Picard avrebbe finalmente assunto il suo primo comando.

Dopo la sua ultima apparizione in Nemesis, Riker non è sparito dai radar dei fan di Star Trek. Complice la presenza del suo interprete, Jonathan Frakes, come regista particolarmente caro al franchise, il Numero Uno di Picard si è fatto vedere spesso nelle successive serie di Star Trek.

A cominciare da Enterprise, dove compariva nell’episodio finale della serie, Federazione prossima frontiera (These Are the Voyages …), dove legandosi un episodio di Star Trek: The Next Generation, La Pegasus (The Pegasus), viene mostrato come Riker, in cerca di un’ispirazione per poter prendere una complessa decisione, decide di rivivere sul ponte ologrammi dell’Enterprise-D i momenti cruciali che portarono l’equipaggio dell’Enterprise di Archer a compiere una delicata missione che culminò con la nascita della Federazione Unita dei Pianeti.

Seguendo la continuity di Star Trek, il ritorno di Riker avviene nella serie animata Lower Decks, in cui incontriamo un divertente Riker, doppiato sempre da Frakes, mentre è al comando della U.S.S. Titan, come visto al termine di Star Trek Nemesis. Riker compare in ben due stagoni di Lower Decks, sempre in veste scherzosa, come richiede il tono della serie animata trekkie.

Bisogna aspettare la prima stagione di Picard per vedere Jonathan Frakes interpretare nuovamente in live action il suo alter ego. Non più come ufficiale attivo, ma come padre di famiglia dopo il suo ritiro dalla Flotta Stellare, in seguito al quale vive assieme alla sua famiglia su Nepenthe. Un ritiro che viene interrotto quando Riker non esita a tornare in servizio pur di portare soccorso al suo vecchio comandante, apparentemente rimanendo nella Flotta Stellare, considerato che nel final trailer di Picard 3 vediamo l’ex Numero Uno nuovamente al fianco dell’ammiraglio Picard.

Jonathan Frakes as Riker and Patrick Stewart as Picard of the Paramount+ original series STAR TREK: PICARD. Photo Cr: Trae Paatton/Paramount+ .. 2022 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

Se come sperano i fan del franchise in Picard 3 Riker assumerà il comando dell’Enterprise, Riker potrebbe diventare il secondo primo ufficiale della nave ammiraglia della Flotta Stellare a sostituire il suo comandante. Ad oggi, questo onore è toccato solamente a Spock, che nei film al cinema successivi alla serie classica aveva sostituto James T. Kirk come comandante dell’Enterprise, anche se il vascello era diventato una sorta di nave scuola per giovani cadetti (Star Trek II: L’ira di Khan). Sarebbe quindi affascinante se Riker potesse seguire le orme di Spock, rompendo una tradizione che sembra avere colpito sia T’Pol (Star Trek Enterprise) che Una Chin-Riley (Strange New Worlds).

Sfruttando la presenza dell’Enterprise-F, che come rivelato in queste ore sembra essere destinata al ritiro dal servizio attivo, Picard 3 potrebbe quindi mettere Riker al comando di un’Enterprise, guidandola in una battaglia fondamentale per le sorti della Federazione, come lascia intendere il trailer della stagione finale di Picard, l’ultimo viaggio della Next Generation.