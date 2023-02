Mentre i fan di tutto il mondo attendono di assistere all’ultimo viaggio della Next Generation di Star Trek in Picard 3, arriva a sorpresa una dichiarazione del produttore esecutivo, Alex Kurtzman, che lascia aperto uno spiraglio per un potenziale seguito di questa presunta avventura finale. Sempre più spesso serie nate come miniserie o con un numero preciso di stagione vengono ulteriormente espanse, qualora si rivelino dei prodotti di grande successo, una dinamica che non è certo sfuggita a Kurtzman, tanto che non considera come assoluto il ruolo di Picard 3 come ultima avventura della Next Generation.

Picard 3 sarà davvero l’ultima avventura di Jean-Luc Picard?

Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, Kurtzman affronta il discorso del futuro di Jean-Luc Picard e dei suoi compagni di avventura oltre gli eventi di Picard 3. La serie con protagonista l’anziano capitano interpretato da Patrick Stewart è stata pensata sin dall’inizio come una storia in tre parti, ma Kurtzman non esclude che il successo della serie possa portare a raccontare altri capitoli della storia di Picard:

Quando abbiamo iniziato la serie, con Patrick Stewart abbiamo di voler realizzare davvero solo tre stagioni, con la sensazione che potessimo realmente raccontare una storia con la stagione ora in arrivo come finale. Detto questo, tutto è possibile. Se una serie ha successo, come speriamo ovviamente faccia il nostro, e ci sentiamo davvero orgogliosi della stagione 3, chi può dirlo?

Affermazione piuttosto intrigante, che trova nelle parole dello showrunner Terry Matalas, che ribadisce come il futuro di Jean-Luc Picard sia legato al modo in cui i fan accoglieranno la terza stagione della serie:

E’ tutto in mano agli dei della televisione, e con questo intendo Alex Kurtzman e Paramount+. Da parte mia e di molti degli attori c’è sicuramente la voglia di raccontare altre storia. Credo che il modo in cui termina questa stagione sia una fantastica opportunità. Mentirei dicendo che ho mille idee pronte ma sapete come la natura della televisione sia imprevedibile, quindi vedremo.

Per quanto sia sempre visto prima in Ieri, oggi e domani, ultimo episodio di Star Trek: The Next Generation, e in Nemesis due ideali punti di chiusura della storia dell’equipaggio dell’Enterprise-D, in realtà Picard e compagni non hanno mai avuto una vera e propria storia finale come avvenuto per l’equipaggio ‘classico’ di Star Trek, aspetto che non è sfuggito a Matalas