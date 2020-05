Piccole Donne di Greta Gerwin arriva in home video grazie a Universal Pictures

Universal Pictures Home Entertainment Italia annuncia l’arrivo in home video del film, vincitore dell’Oscar, Piccole Donne. La pellicola di Greta Gerwin sarà disponibile in DVD, blu-ray e digital HD con oltre quarantacinque minuti di contenuti speciali che porteranno lo spettatore nel dietro le quinte del film.

Durante la scorsa edizione degli Academy Awards, Piccole Donne di Greta Gerwin ha vinto il premio Oscar per i migliori costumi, ma era stato nominato in diverse categorie, tra le quali miglior film e migliore attrice protagonista. Tratto dal classico della letteratura internazionale, il film segue le vicende delle sorelle Jo, Meg, Amy e Beth e delle loro vite al di fuori degli standard dell’epoca.

Il film scritto e diretto dalla regista e sceneggiatrice Greta Gerwin è un mix tra il romanzo originale di Louisa May Alcott e alcuni scritti della romanziera che pongono sempre al centro della narrazione la protagonista (e alterego della scrittrice) Jo March. Ad interpretare Jo, Meg, Amy e Beth March, il film ci sono Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen. Vediamo, inoltre, Timothée Chalamet nei panni del vicino Laurie, Laura Dern come Marmee e Meryl Streep come Zia March.

Nella versione della Universal Pictures Entertainment Italia di Piccole Donne, potremo trovare i seguenti contenuti speciali

Una nuova generazione di Piccole Donne – sezione che ci presenta il cast che ha dato vita a questa inedita versione cinematografica del romanzo della Alcott

Un classico rivisitato in chiave moderna – il film combina elementi moderni, come le riprese dinamiche e i dialoghi, con una autentica ricerca storica dai costumi alle location.

Greta Gerwin: donne che fanno arte – questo capitolo è dedicato alla regista e sceneggiatrice del film e ci mostra i processi creativi che portano alla realizzazione di un film.

Prove trucco e capelli – sezione dedicata ai costumi e al trucco e parrucca creati per il film.

Dietro le quinte di Piccole Donne – capitolo dedicato al dietro le quinte del film

Orchard House, la casa di Louisa May Alcott – uno sguardo sulla scrittrice e sulla sua casa chiamata Orchard House.