Da novembre 2021 Gundam Factory Yokohama, un museo (e negozio) dedicato al popolare franchise di Bandai Namco, ospita lezioni di robotica per bambini delle scuole elementari e medie. Alcuni giovanissimi hanno avuto quindi la fortuna di avvicinarsi al mondo dell’ingegneria e della meccanica studiando la statua a grandezza naturale di Gundam RX-78-2, situata a Yokohama, in Giappone. Parliamo di una figura alta 59 piedi che presenta arti robotici in grado di compiere una moltitudine di movimenti. Restando in tema, su Amazon potete acquistare una versione della statua in miniatura.

Gundam statua Yokohama

La statua di Gundam a Yokohama

Lo scorso 21 giugno gli studenti iscritti al programma (sono 1.400 bambini in tutto, contando ogni lezione tenuta al museo) hanno potuto controllare l’enorme mano del robot con un telecomando apposito. Per comprendere meglio la portata dell’evento, mettiamo in luce un particolare non da poco: la mano ha al suo interno 12 motori che consentono il movimento indipendente di ciascuna delle dita del robot. La lezione in questione, infatti, era incentrata sulla comprensione dei meccanismi che permettono all’arto del mobile suit di 18 metri di compiere i gesti.

Secondo cbr.com, l’installazione RX-78-2, creata nel 2020, presenta una serie di capacità robotiche: non solo è in grado di muovere gli arti (tutti, comprese le gambe), ma gli occhi e le prese d’aria si illuminano. Tra le altre cose, è alimentata interamente da energia rinnovabile, fornita da una turbina eolica situata vicino ad essa. La statua era stata pensata come un’installazione temporanea; tuttavia, i gestori del museo hanno deciso di tenerla aperta al pubblico per un altro anno a causa delle limitazioni dovute al covid. Al momento la statua è chiusa a tutti per permettere ai tecnici di eseguire la manutenzione e riaprire al pubblico il 16 luglio 2022.

La statua di Yokohama, entrata nel Guinness dei Primati per essere il più grande robot umanoide mobile mai costruito, è solo una delle numerose figure di Gundam a grandezza naturale che Bandai Namco ha realizzato in tutto il Giappone. A Tokyo, per esempio, c’è un Unicorn Gundam RX-0 in grado di trasformarsi in modalità “Unicorn” e “Destroy”, insieme al nuovissimo ZGMF-X10A Freedom Gundam a Shanghai e a una versione ridisegnata del mobile suit finale di Amuro, il Nu Gundam, situato a Fukuoka.