Piccolo (Master & Pupil) di Banpresto: la recensione

Oggi andiamo ad analizzare nel dettaglio la nuova figure di Piccolo tratta da Dragon Ball per la linea Master & Pupil prodotta da Banpresto per Bandai Spirits. La statua di Piccolo è stata realizzata completamente in plastica è ritrae il noto alieno in una posa action di attacco durante una fase di allenamento con il suo allievo Son Gohan in versione Super Saiyan.

Il personaggio

Piccolo (Junior nell’adattamento Italiano) lo vediamo comparire per la prima all’inizio della saga Dragon Ball Z, iscrivendosi al 23° Torneo Tenkaichi per affrontare Son Goku e vendicare la morte del padre Il Grande Mago Piccolo. Il personaggio è uno dei più importanti dell’intera saga di Dragon Ball, anche se all’inizio appare come antagonista dei nostri eroi, con il passare del tempo e sopratutto con l’arrivo dei Saiyan sulla terra metterà da parte i suoi piani di conquista, diventando un prezioso alleato di Goku ma in particolare con il giovane figlio di quest’ultimo Son Gohan, diventando il suo maestro e grandissimo amico.

La Confezione

Nella parte frontale della box troviamo in primo piano sullo sfondo l’immagine di Piccolo, mentre possiamo notare che in secondo piano appare il viso di Son Gohan che è il combattente che andrà a formare la doppia uscita e che abbiamo già scritto la nostra prima parte di recensione. In entrambi i lati ci viene mostrata una foto in primo piano del personaggio che troveremo all’interno, mentre nel retro vediamo il set completo composto da Piccolo (parte sinistra denominato A) e Super Saiyan Son Gohan (parte destra denominato B). Aperta la scatola a proteggere il tutto troviamo del cartoncino e delle buste trasparenti dove sono suddivisi i vari pezzi della statua.

Piccolo (A)

La statica di Piccolo è stata realizzata completamente in plastica e composta da pochi pezzi per garantire un assemblaggio semplice e rapido senza nessuna difficoltà. Il corpo principale è formato da due pezzi: busto e gambe che andranno ad unirsi tra loro tramite un apposito incastro. Come classico di questi prodotti di Banpresto all’interno della scatola troveremo una basetta ovale dove poter incastrare la statua attraverso un perno per poterla esporre in fase di attacco. Lo sculpt del prodotto è stato eseguito egregiamente senza tralasciare il minimo dettaglio, sia sulla piega dei vestiti ma sopratutto su quella del mantello che è stata realizzata veramente benissimo. Per quanto riguarda la pittura dobbiamo segnalare qualche piccola imprecisione di sbavatura su alcuni punti che potrebbero dar fastidio ai più esigenti collezionisti; nulla di “grave” ma se siete dei puristi delle figure tenete in considerazione questo elemento. Segnaliamo anche l’assenza di sfumature su tutta la figure elemento questo che determina la presenza di una palette di colori piatti senza particolare armonia che “nascondono” alcuni punti dei vestiti o del personaggio che sarebbero invece stati maggiormente enfatizzati con le sfumature adeguate.

Conclusioni

La statua di Piccolo è stata realizzata egregiamente a livello di sculpt ma pecca per qualche piccola imprecisione a livello di pittura. Ne consigliamo sicuramente l’acquisto a tutti fan del personaggio sia per accostare il prodotto con il “gemello” che chiude il set sia singolarmente dato che la posa action che ci è stata proposta regge bene l’impatto visivo senza bisogno del personaggio secondario.