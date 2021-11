Pikachu Fragment, il prezioso Pokémon commemorativo in cristallo di Baccarat

Per celebrare il venticinquesimo anniversario dei Pokémon, i famosi mostriciattoli giapponesi diventati ormai un vero e proprio fenomeno culturale, Baccarat ha realizzato un Pikachu di cristallo, dal non indifferente prezzo di 25000 dollari!

Image: ©2021 Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Pikachu Fragment, questo è il nome del pezzo esclusivo, è stato progettato dall’artista Hiroshi Fujiwara, famoso per aver iniziato la sua carriera artistica come uno dei primi DJ in Giappone, oltre che come stilista pioniere del genere streetwear. Fujiwara ha collaborato con marchi come Vivienne Westwood, Nike e Levis, oltre che con musicisti come Kahimi Karie e Ua. Attualmente dirige, appunto, lo studio Fragment Design con sede a Tokyo.

Il design sfaccettato di questa versione in cristallo di Pikachu è davvero interessante, riuscendo a creare un vero e proprio gioco di luce che si riflette su ogni superficie. La fattura di questo straordinario Pokémon celebrativo, dimostra quanto Fujiwara risultati uno degli artisti più singolari e talentuosi della sua generazione. Anche quando è chiamato a realizzare i disegni fatti da altri, riesce sempre a dare il proprio tocco distintivo al lavoro finale, proprio come con questo Pikachu Fragment.

Di questi Pikachu Fragment, ne saranno prodotti dagli artigiani di Baccarat, rigorosamente e interamente a mano, soltanto 25 esemplari, ognuno dei quali dotato del proprio numero identificativo. In pratica, qualcosa che un vero collezionista di Pokémon potrebbe mettere sullo stesso livello del Sacro Graal.

Image: ©2021 Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Ovviamente, il prezzo di 25000 dollari cadauno, non è propriamente adatto a tutto le tasche ma, tolta la rarità e il potenziale collezionistico, Pikachu Fragment si presenta come un oggetto di notevoli dimensioni, alto quasi 30 centimetri, largo 14 centimetri e pesante circa 8 chilogrammi!

Se 25000 dollari per un Pikachu commemorativo a tiratura ultra limitata vi sembrano troppi, potete sempre ripiegare su altri oggetti del genere prodotti da Baccarat, anche se non firmati Fragment, come un'altra versione di Pikachu o una Pokeball a "soli" 500 dollari.