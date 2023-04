Anche se le origini de I Cavalieri dello Zodiaco (conosciuti come Saint Seiya) si rintracciano negli anni ’80, con Masami Kurumada che li creò per la carta stampata, proseguendo con la trasposizione televisiva giapponese (se interessati a recuperare i manga, da noi arrivati tramite Star Comics, li trovate su Amazon), non tutti sanno che avrebbe dovuto esistere anche un loro cartone americano, mai rilasciato e completato, che qualcuno ha recentemente trovato e pubblicato sul web.

Ritrovato il pilot perduto del cartone americano de I Cavalieri dello Zodiaco

Avete capito bene, qualcuno ha scovato una vecchia trasposizione americana degli anni ’90 mai andata in onda dei Cavalieri, e ne ha condiviso l’episodio pilota su You Tube, riportandolo alla luce dopo anni di leggende e storie. L’artefice di questa scoperta è stato lo youtuber Ray Mona, rivelando che in America tentarono sul serio di occidentalizzare il prodotto nipponico, pensando a una serie animata intitolata Guardians of the Cosmos (I Guardiani del Cosmo).

Per pubblicare questo episodio del cartone americano de I Cavalieri dello Zodiaco, Mona ha chiesto i permessi della Library of Congress e, come riportato da ComicBook, è stato supportato dall’appoggio di Frank Ward, il presidente di Bandai America. Lui stesso ha spiegato che l’intento iniziale era quello di indagare sul filmato perduto di un live-action americano sempre su I Cavalieri dello Zodiaco (chiamato Starstorm), per poi scoprire questo particolare pilot animato, e decidere di dedicargli le proprie energie e attenzioni.

Il video pubblicato, quindi, oltre a essere la prova più evidente dell’esistenza, almeno iniziale, di un cartone americano de I Cavalieri dello Zodiaco, è anche lo specchio di un periodo lontanissimo per l’intrattenimento contemporaneo. Nell’episodio in questione è possibile scorgere alcuni degli elementi centrali nella trama giapponese, pur se rielaborati attraverso un tocco tematico e stilistico estremamente occidentali e invecchiati abbastanza male.

Cosa ne pensate di questo pilot tutto americano? Avrebbe potuto interessarvi una trasposizione del genere all’epoca, o preferite in tutto la versione originale che abbiamo avuto? Il video condiviso resta comunque interessante come reperto di un momento storico che non ci appartiene più, in cui cercavamo di trasformare i prodotti orientali pensando che il pubblico occidentale non potesse, o non volesse, fruirne se non seguendo alcune regole di adattamento.