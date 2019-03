Pinocchio, rivelata la prima immagine del nuovo film di Roberto Benigni

01 Distribution ha pubblicato la prima foto ufficiale di Pinocchio, nuova pellicola diretta da Matteo Garrone e interpretata da Roberto Benigni.

Dopo alcuni anni di silenzio, Roberto Benigni torna in scena in un nuovo lungometraggio. 01 Distribution, recentemente, ha distribuito la prima foto ufficiale di Pinocchio, adattamento cinematografico del famoso libro per ragazzi, diretto da Matteo Garrone.

Questa pellicola, prodotta da un team internazionale formato da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, include un cast di tutto rispetto, a partire da Pinocchio, interpretato da Federico Lelapi – noto attore della famosa serie Don Matteo.

Ad accompagnare il piccolo burattino ci saranno Roberto Benigni (Geppetto), Gigi Proietti (Mangiafuoco), Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini (il Gatto e la Volpe), Matilda De Angelis (Fata turchina), Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo), Maria Pia Timo (Lumac), Davide Marotta (il Grillo parlante), Paolo Graziosi (Mastro Ciliegia), Civetta Gianfranco e Massimiliano Gallo (La Civetta e il Corvo), Marcello Fonte (il Pappagallo), Teco Celio (Gorilla), Enzo Vetrano (Faina) e Nino Scardina (Omino di burro).

Le riprese sono iniziate lo scorso 18 marzo e proseguiranno nelle migliori location toscane, laziali e pugliesi, per un totale di undici settimane. Per quanto riguarda la distribuzione, sarà curata da 01 Distribution per il territorio italiano e da Le Pacte per quello francese.

Al momento, non abbiamo ulteriori notizie sulla data d’uscita di Pinocchio. Restate sintonizzati con le nostre pagine, seguiranno dovuti aggiornamenti.