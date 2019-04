Plaid Hat Games annuncia BattleLands, un nuovo gioco di carte

L'azienda Plaid Hat Games ha annunciato BattleLands, gioco di carte competitivo da 3 a 5 giocatori progettato da Jerry Hawthorne.

L’azienda Plaid Hat Games ha annunciato BattleLands, gioco di carte competitivo da 3 a 5 giocatori (14 anni in su, tempo per una partita attorno ai 60 minuti) progettato da Jerry Hawthorne e Andrea Mezzotero. Il gioco porta i giocatori a inviare i vari combattenti per conquistare delle posizioni di gioco, raccogliere risorse e reclutare altri combattenti.

Il gioco presenta 5 fazioni diverse: Junkers, Scaled On, Bighted, Hoodies e Nocturne. Queste cinque fazioni avranno abilità diverse, aggiungendo profondità al gioco. L’obiettivo dei giocatori sarà quello di ottenere risorse: alla fine della partità, chi avrà più risorse sarà il vincitore.

Le varie fazioni saranno formate da animali (nel gioco saranno presenti topi, ratti, lucertole e talpe): il mondo di gioco sarà il pianeta Terra, in un eventuale futuro distopico dove gli esseri umani si sono estinti. Questa ambientazione verrà utilizzata anche sugli altri giochi di Plaid Hat Games e Jerry Hawthorne (tra questi figura Aftermath, gioco di avventura simile a Mice and Mystics ambientato in un mondo post-moderno).

Plaid Hat Games annovera tra le sue produzioni giochi come Dead of Winter, Mice and Mystics, Summoner Wars e tanti altri giochi da tavolo molto famosi. Gestita dal fondatore Colby Dauch, si pone come obiettivo quello di catturare i giocatori attraverso immaginari interessanti e divertimento senza precedenti. I designer dietro ai giochi di Plaid Hat Games sono supportati da talentuosi artisti, combinando un’estetica gradevole con delle meccaniche di gioco tra le migliori. Confezionate come vere e proprie avventure, i giochi di Plaid Hat Games vogliono far divertire i giocatori, senza perdere però d’attenzione il livello di sfida nel gioco e la propria unicità.

Il gioco BattleLands uscirà a luglio del 2019: il prezzo ancora non è stato rivelato.