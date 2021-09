Planet Manga annuncia 3 nuovi manga

In arrivo prossimamente, Planet Manga annuncia sui propri portali ufficiali tre nuovi manga che faranno gola alla collezione degli appassionati più affamati di storie con personaggi e autori che hanno fatto la storia della cultura popolare.

Scopriamo immediatamente assieme il tutto:

HELLBOUND

Il manga realizzato dai maestri coreani Yeon Sang-Ho e Choi Gyu-Seok è un capolavoro fra l’horror e il thriller. Netflix ha tratta una miniserie dall’opera:

Un giorno riceverai un messaggio da un mittente sconosciuto. Il messaggio includerà solo il tuo nome, il fatto che stai andando all’inferno e il tempo che ti resta da vivere. Non c’è nessun posto dove scappare o nascondersi, nessuna via di fuga. Quando il tempo scade gli esseri soprannaturali si manifestano per condannarti all’inferno. Mentre la nazione subisce disordini, una nuova setta religiosa inizia a interpretare gli eventi bizzarri come opere di volontà divina. O forse qualcosa di ancora più grande: una benedizione mascherata, una santa resa dei conti o una maledizione malvagia? In mezzo al caos sociale e all’isteria che sale, la gente deve trovare un modo per sopravvivere a questo inspiegabile terrore.

EYESHIELD 21 – COMPLETE EDITION

Il grande ritorno di un folle e appassionante commedia focalizzata sul football americano. Il manga è stato realizzato dallo sceneggiatore di Dr. Stone, Riichiro Inagaki, e il disegnatore di One-Punch Man, Yusuke Murata:

Preparatevi a conoscere sena Sena Kobayakawa, un timido studente che sta per iniziare il primo anno di scuola superiore senza immaginare che questo evento cambierà per sempre la sua vita. Il ragazzo viene infatti reclutato nel team di football americano, uno sport che non conosce, ma che diverrà ben presto la sua passione. C’è un solo problema la squadra deve trovare “solo” gli altri 8 giocatori che servono per partecipare al torneo.

BATMAN – IL BATMANGA

Si tratta dello storico adattamento manga della serie televisiva degli anni Sessanta scritto e disegnato da Jiro Kuwata:

Al culmine della popolarità della serie televisiva di Batman degli anni ’60, in Giappone veniva serializzato su una rivista shonen cinquantatre capitoli con protagonista, appunto, Il Cavaliere oscuro, dalla matita di Jiro Kuwata. Questi rari racconti di Batman erano di nicchia al di fuori del Giappone fino a quando il libro del premiato designer Chipp Kidd del 2008, Bat-Manga!: The Secret History of Batman in Japan, li ha presentati a un’intera nuova generazione di fan dell’iconico personaggio.

Arriveranno successivamente ulteriori dettagli in merito le novità appena annunciate.

