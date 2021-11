Planet Manga annuncia Assassin’s Creed Valhalla: Blood Brothers

Dopo avere annunciato i manga Crudelia – Nero, Bianco e Rosso (Disney Cruella: The Manga: Black, White and Red) e Star Wars – Rebels, l’adattamento manga della serie animata disponibile su Disney+ (leggete anche i nostri articoli a questo link e qui, per scoprirne di più) ora, sulla sua pagina Facebook, la Planet Manga ci informa della prossima pubblicazione di Assassin’s Creed Valhalla: Blood Brothers un manhua (manga cinese) scritto da Feng Zisu, artista di nuova generazione lodato per la sua vivida rappresentazione dei personaggi.

A proposito di Assassin’s Creed Valhalla: Blood Brothers

Assassin’s Creed Valhalla: Blood Brothers è stato annunciato a novembre come promozione per il videogioco Assassin’s Creed: Valhalla. È stato serializzato per la prima volta nel novembre 2020 attraverso la piattaforma online AC.QQ di proprietà di Tencent in collaborazione con Ubisoft ed è anche ospitato su Bilibili. Scritto da Feng Zisu, il manhua è ambientato nell’860 e vede protagonisti i fratelli Stensson, Ulf e Björn, mentre seguono Ivarr the Boneless in Inghilterra per la gloria.

Questa la trama:

Non molto tempo prima delle imprese di Eivor Baciato dal Lupo, Jarl Stensson e i suoi [figli], Ulf e Björn, si recano in Inghilterra per ordine di Halfdan Ragnarsson e Ivarr il Senz’ossa. Pieni di eccitazione, fiducia e sete di sangue, i [due] fratelli sono ansiosi di andare in guerra contro Aelfred il Grande e il suo esercito anglosassone. Ma farebbero bene a non sottovalutare ciò che li aspetta su quelle verdi coste…

Per ora non abbiamo una data d’uscita, ma maggiori informazioni saranno rivelate in seguito.

Per quanto riguarda il videogioco Assassin’s Creed Valhalla è uscito nel novembre 2020 per Google Stadia, PC Windows, PlayStation 4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. È sviluppato da Ubisoft Montreal e pubblicato da Ubisoft. È il dodicesimo capitolo della saga principale di Assassin’s Creed, sequel di Assassin’s Creed: Odyssey. Potete acquistarlo su Amazon!