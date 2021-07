Platinum End: ecco il trailer dell’anime

Il sito ufficiale dell’anime di Platinum End, adattamento dell’omonimo manga di Takeshi Obata e Tsugumi Ohba, autori di Death Note e Bakuman, ha pubblicato il primo trailer sottotitolato in inglese. Il video conferma ciò che già sapevamo, ovvero che l’anime sarà composto da 24 episodi e ha anche rivelato i membri del cast.

Platinum End: l’anime

Platinum End vede Miyu Irino nel ruolo di Mirai Kakehashi, Yui Ogura come Nasse, Natsuki Hanae è Revel, MAO come Saki Hanakago, Toshiyuki Morikawa è Nanato Mukaidō e Ai Kayano nel ruolo di Baret.

Abbiamo poi Kaito Ishikawa come Kanade Uryū e Kikuko Inoue come Meyza:

Mentre Tomoaki Maeno è Hajime Sokotani e Hikaru Midorikawa è Balta:

Lo staff dell’anime vede Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, Le Bizzarre Avventure di JoJo – Vento Aureo) come direttore dell’adattamento animato di Platinum End presso lo studio Signal MD (Birthday Wonderland) su sceneggiature coordinate da Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangsta).

Koji Odate (No Game, No Life) cura il character design, lo studio KUSANAGI (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) si occupa dei fondali, Masanori Ikeda dirige la computer grafica e Takatoshi Hamano dirige il sonoro presso Magic Capsule.

Questa la nuova key visual:

E questo il trailer:

Platinum End: il manga

Il manga di Platinum End, di Sugumi Ohba e Takeshi Obataha, ha esordito nel 2015 sulla rivista mensile Jump SQ edita dalla Shūeisha, dal 4 novembre 2015 al 4 gennaio 2021. L’edizione italiana è curata e distribuita dalla Planet Manga, che pubblicherà l’ultimo volume a luglio insieme alla Discovery Edition del primo. Questa la trama:

Mirai, rimasto orfano, vive miseramente subendo le angherie dei parenti che l’hanno adottato. In preda alla disperazione, il giorno del diploma di scuola media il ragazzo decide di suicidarsi. Un attimo prima della sua morte si imbatte nell’angelo Nasse, che intende ridargli la voglia di vivere.

