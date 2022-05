Seconda giornata di Play Festival del gioco 2022, una giornata ricca di eventi e attività tutta da scoprire. Cosa bolle in pentola per chi visiterà la fiera nel “sabato di Play“?

Tra gli eventi clou della giornata ci saranno alcuni tra gli highlights della manifestazione, come ad esempio la conferenza spettacolo di Adrian Fairtrade e Luca Perri Sia per Venere che per Marte… Si parte? ma non solo!

Abbiamo navigato il programma di oggi per segnalarvi alcune delle attività da non perdere assolutamente.

Misteri e indagini, fra gioco e realtà

Sabato 21 ore 11:00

Galleria – GAL6

Il giornalista, divulgatore e indagatore dell’insolito Massimo Polidoro e il giornalista scientifico Michele Bellone ci guideranno tra misteri ed enigmi, spesso al centro dei giochi.

La voglia di svelarli, alimentata dalla curiosità, ci spinge a esplorare, raccogliere indizi, formulare ipotesi per scoprire insieme cos’hanno in comune giocatori e investigatori, creatori di giochi e scrittori.

“Houston, problem solved!” PLAY on Earth to survive on Mars ore 13:30

Sabato 21 ore 13:30

Primo Piano – Sala 40

Un panel in cui i rappresentati di INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e Ignacy Trzewiczek, autore di First Martians, ci racconteranno quali sono le sfide che attenderanno l’uomo su Marte e come l’elemento scientifico è stato implementato in modo corretto all’interno del gioco.

Broken Compass: I Predatori della Pietra Perduta – Evento Multitavolo

sabato 21 ore 14:30

Primo piano – Sala 400

I Predatori della Pietra Perduta sarà il primo evento multitavolo ufficiale di Broken Compass, il gioco di ruolo vincitore del premio Gioco di Ruolo dell’Anno 2021.

Fino a venti tavoli di avventurieri affronteranno la più grande caccia al tesoro: la ricerca della Pietra Filosofale.

Spire – Multitavolo ore 15:00

sabato 21 ore 15:00

Pad.A – stand A25

Grande evento multitavolo del gioco di ruolo fantasy punk Spire – La città deve cadere: nei panni di spietati terroristi e rivoluzionari ardimentosi i giocatori riusciranno a rovesciare il regime dei tirannici Aelfir?

Il Gioco di Ruolo in psicologia e la psicologia nel Gioco di Ruolo ore 15:30

sabato 21 ore 15:30

Primo piano – Sala 40

Gioco di ruolo e psicologia: un binomio che può aiutarci a capire sia le dinamiche tra giocatori al tavolo, sia rivelarsi un utile strumento di supporto durante un percorso psicoterapeutico.

Christian “Zoltar” Bellomo affiancherà il Dr. Luca Pezzullo e la Dott.ssa Mimma Schirone per accompagnarci in un viaggio tra le affinità tra Psicologia e gioco di ruolo, cercando di rispondere alle domande su questi due temi fantastici.

Q&A con InnTale – Sabato ore 16:30

sabato 21 ore 16:30

Galleria – GAL6

I membri di InnTale, uno tra i gruppi di gioco più famosi d’Italia, incontrano gli appassionati per una sessione di domande e risposte in cui scoprire tante curiosità su di loro.

Non Dire Draghi – Storie di Vapore – Actual Play dal vivo ore 16:30

Sabato 21 ore 16:30

Galleria – Ufficio 15

l Non Dire Draghi saranno impegnati in una sessione di gioco di ruolo dal vivo, ambientata a Kumo, il mondo di “Storie di Vapore“, il loro podcast disponibile su tutte le piattaforme.

Protagonisti della sessione saranno il master Emilio Palmerini, la vecchia gnoma Olga (interpretata da Giada Taribelli @giadadiruolo), la sua assistente Ametista (interpretata da Viola Sanguinetti @viovagram) e due ospiti speciali: Laura @lamadredeidraghi e Alberto @il_bardo_taglialegna!

Il numero di posti è limitato occorre quindi iscriversi, gratuitamente, attraverso Eventbrite a questo link.

Sia per Venere che per Marte… Si parte? ore 21:00

Sabato 21 ore 21:00

Modena – Chiesa San Carlo

Una conferenza spettacolo con Adrian Fartade e Luca Perri sugli interrogativi che animano la discussione attorno alla colonizzazione di Marte, con lo sguardo rivolto all’insù ma i piedi ben piantati per terra.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la registrazione a questo link. Per accedere all’evento occorrerà presentarsi tassativamente entro le 21 mostrando la registrazione.

Potete recuperare le nostre guide su Play Festival del Gioco 2022 di seguito: