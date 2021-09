Play Festival del gioco 2021: autori e artisti presenti

Manca pochissimo all’edizione 2021 di Play Festival del gioco che con questa edizione settembrina sancirà il ritorno della fiera modenese del gioco di Modena. Durante questa appassionante 3 giorni, espositori e partecipanti della fiera avranno modo di celebrare il gioco in tutti i suoi aspetti.

Non di soli manuali e giochi vive l’appassionato e anche l’occhio, in questo mondo, vuole la sua parte: da sempre le fiere rappresentano un’occasione per conoscere di persona autori e artisti e, perché no, accaparrarsi un autografo o un disegno originale. Vediamo quindi gli autori presenti durante Play Festival del gioco.

Per rispondere a questa domanda abbiamo consultato il programma della manifestazione (che potete consultare integralmente qui) e abbiamo elencato gli autori e artisti che saranno disponibili per firmacopie e disegni. Per facilitare la consultazione dei contenuti ognuno degli incontri sarà accompagnato dall’indicazione di giorno e ora, lo stand dove sarà possibile trovarlo e una breve descrizione. Per via della natura in divenire delle manifestazioni, questo articolo potrebbe venire aggiornato nei prossimi giorni.

Play: dove incontrare autori e artisti

Chiacchiere & Sketch con Fabio Porfidia

venerdì 3 – domenica 5 ore 16:00

Pad.D – D6 – Aristea

Tutti i giorni alle 16 presso lo stand di Aristea sarà possibile trovare Fabio Porfidia, illustratore di Lex Arcana, Brancalonia, Inferno e Historia. I collezionisti ed estimatori dell’arte di questo artista potranno osservarlo al lavoro su alcune illustrazioni ispirate ai librogame Dopo Tutankhamon ed Emraia e il gioco di ruolo esoteric fantasy, di prossima pubblicazione, RAYN.

Cole Wehrle a Play

Tra gli ospiti d’onore di questa edizione Cole Wehrle, l’autore di Root sarà disponibile per autografare le copie dei suoi giochi presso lo stand di MS Edizioni per tutta la durata del Play. L’autore di Root e Oath: Chronicles of Empire and Exile sarà anche disponibile a giocare con il pubblico di Play presso lo stand di La Tana dei Goblin.

Cole Wehrle sarà presente per firmacopie presso lo stand MS Edizioni (Pad. A – A7) ai seguenti orari:

Venerdì 3 settembre: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00

settembre: dalle e dalle Sabato 4 settembre: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00

settembre: dalle e dalle Domenica 5 settembre: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00

Cole Wehrle sarà presente anche nell’area del Goblin Magnifico (Pad.A – A25) per giocare, chiacchierare, autografare le vostre copie per tutta la durata dell’evento.

Firmacopie de “La Necromante Di Ferro“

venerdì 3 – domenica 5 ore 12:00-13:00 e 17:00-18:00

Pad.D – D4 – Tora S.R.L.

Tutti i giorni della manifestazione troverete Alessandra Zanetti, autrice del librogame “La Necromante di Ferro” per un meet and greet e ovviamente per il firmacopie.

Firmacopie De “Il Barbaro Grigio“

venerdì 3 – domenica 5 ore 12:00-13:00 e 17:00-18:00

Pad.D – D4 – Tora S.R.L.

Daniele Daccò, accompagnato da Alessandra “Furibionda” Zanetti, sarà presente per un meet and greet ed un firmacopie dei suoi librigame “Il Barbaro Grigio” e “Il Segno Rosso“.

Firmacopie con Francesco Di Lazzaro e Mauro Longo

venerdì 3 – domenica 5

Pad.A – A16 – Edizioni Librarsi

Firmacopie degli autori della serie di Librogame Hellas Heroes.

Firmacopie di Stefano Tartarotti e Christian Giove, autori di Un Giorno da Cana

sabato 4 dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 18:00

Pad.A – A7 – MS Edizioni

Firmacopie di Stefano Tartarotti, illustratore di Un Giorno da Cana il Fumetto-Gioco, e Christian Giove, game designer ufficiale, presso lo stand di MS Edizioni durante la giornata di sabato.

Chiacchiere, firmacopie & sketches con Gabriele Simionato ed Erica Rossi

sabato 4 ore 13:00

Pad.D – D6 – Aristea

Gabriele Simionato, autore Aristea del librogame sci-fi Vesta Shutdown e dell’horror folkloristico russo YAGA!, sarà presente allo stand Aristea in compagnia di Erica Rossi, l’illustratrice di YAGA! per autografi e disegni.

Chiacchiere, firmacopie & sketches con Andrea Tupac Mollica e Katerina Ladon

domenica 5 ore 12:00

Pad.D – D6 – Aristea

Andrea Tupac Mollica, autore di Stregoneria Rusticana, Negli Eoni Fedele, Guardians of Sol Tau vi parlerà del librogame cyberpunk Hong Kong Hustle e RAYN, il gioco di ruolo esoteric fantasy di prossima pubblicazione. Insieme a lui sarà presente Katerina Ladon, l’illustratrice di Hong Kong Hustle, famosa per aver collaborato con editori prestigiosi come Wizards of the Coast, Paizo e Monte Cook Games.