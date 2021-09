Play Festival del gioco 2021: le novità da non perdere

Manca pochissimo all’edizione 2021 di Play Festival del gioco che avrà luogo a Modena dal 3 al 5 settembre 2021. Durante questa appassionante 3 giorni espositori e partecipanti della fiera avranno modo di celebrare il gioco in tutti i suoi aspetti, ma quali saranno le novità che secondo noi non dovrebbero sfuggirvi?

Per rispondere a questa domanda abbiamo pensato di raccogliere alcuni suggerimenti in una serie di articoli che scandiranno i giorni che ci separano da Play. Per mettere insieme questa lista abbiamo scandagliato con attenzione il programma della fiera (che potete consultare integralmente qui), assemblando così il nostro personale vademecum.

In questa news parleremo delle novità da non perdere, ovvero una selezione di giochi di ruolo, da tavolo e librigame, che hanno attirato la nostra attenzione e che vorremmo provare durante Play. Per facilitare la consultazione dei contenuti ognuno dei giochi e delle iniziative proposte sarà accompagnato dall’indicazione di giorno e ora, lo stand dove sarà possibile trovarlo e una breve descrizione. In ogni caso questa lista potrebbe venire aggiornata durante la fiera qualora dovessimo imbatterci in ulteriori novità in grado di attirare la nostra attenzione.

Play: i giochi da non perdere!

Pathfinder Arena – Giochi Uniti

venerdì 3 – domenica 5 Pad.A – A34

Giochi Uniti presenta il prototipo di Pathfinder Arena, un progetto interamente italiano che arriverà a novembre in crowdfunding. Pathfinder Arena sarà un’epica sfida per 2-4 giocatori in cui avrete la possibilità di vestire i panni di un gruppo di eroi iconici di Pathfinder (Valeros, Kyra, Ezren e Merisiel) che si ritroveranno prigionieri della misteriosa Arena. All’interno dell’Arena gli eroi del gioco di ruolo Paizo saranno i protagonisti di una sfida in cui sarà incoronato un solo campione. Durante Play sarà possibile toccare con mano questo nuovo titolo grazie ai primi prototipi del gioco, che sarà corredato dalle miniature stampate in 3d dei protagonisti e dei mostri.

Anteprima Avatar – Cranio Creations

venerdì 3 – domenica 5 Pad.A – A27

Cranio Creations presenterà in anteprima Avatar, il nuovo gioco 4X con ambientazione sci-fi/mitologica di Simone Luciani e Danilo Sabia. In Avatar le divinità sono scenderanno sulla Terra per affrontarsi in battaglia, coinvolgendo i loro pantheon ed I loro seguaci al fine di acquisire il controllo dei pianeti e delle loro risorse, desiderosi di conquistare la fiorente Atlantide.

Cranio Heroes

venerdì 3 – domenica 5 Pad.A – A27

In occasione di Play, Cranio darà il via a Cranio Heroes, la community ufficiale di Cranio.

Cranio Heroes si rivolgerà agli appassionati di giochi in scatola grazie ad un programma unico ed esclusivo, che sarà animato da offerte e promozioni speciali. Entrando a far parte della community di Cranio i giocatori, ribattezzati per l’occasione Eroi, avranno accesso a una serie di promozioni e accessori speciali pensati per migliorare ancora di più la loro esperienza di gioco, come ad esempio gli Executive Officer per Barrage, organizer e altri componenti deluxe in legno, monete in metallo, nuove promo per Sagrada, Rovine Perdute di Arnak e molto altro ancora.

Combat Book: il Libro Delle Mappe da combattimento per GDR tutto italiano

venerdì 3 – domenica 5 Pad.A – A9

Il Combat Book della Pwork Wargames sarà un pratico libro che conterrà diverse mappe da combattimento per gdr. Ognuna delle mappe sarà plastificata riscrivibile e corredata da una griglia con caselle da 1 pollice. Questo accessorio sarà l’ideale per supportare tutti i Game Master alle prese con le proprie avventure e incontri casuali delle sessioni di gioco.

Combat Book della Pwork Wargame è disponibile per l’acquisto online

1000 Anni da Vampiro – Narrattiva

venerdì 3 – domenica 5 Pad.A – A46

1000 Anni da Vampiro sarà una delle novità proposte da Narrattiva, editore specializzato in giochi di ruolo indie. Si tratterà di un Journaling Game introspettivo che darà vita a una narrazione semi-casuale, grazie a una serie di Spunti, sull’esistenza millenaria di un vampiro.

Descent: Leggende delle Tenebre – Asmodee

venerdì 3 – domenica 5 Pad.B – B26

Da non perdere allo stand Asmodee Italia l’imponente Descent: Leggende delle Tenebre, nuova versione del celebre gioco in scatola Descent, uno tra i dungeon crawler più iconici. La nuova edizione di Descent sarà caratterizzata da una nuovo gameplay supportato da una app che gestirà le avventure che i giocatori affronteranno di volta in volta. Dal punto di vista della componentistica del gioco, invece, questo titolo si presenterà completamente rinnovato grazie alla presenza di elementi 3d.

Descent: Leggende delle Tenebre è disponibile per l’acquisto online

Speedy Roll – Hedgehog Roll – Dal Tenda

venerdì 3 – domenica 5 Pad.C – C5

Il gioco vincitore del Kinderspiel Des Jahres 2020 (Miglior gioco per bambini) arriva in Italia con Dal Tenda.

In questo family game i giovani giocatori dovranno guidare dei simpatici porcospini lontano da una affamatissima volpe. Nonostante Speedy Roll – Hedgehog Roll sia principalmente rivolto per un pubblico giovane, il gioco si presenterà con diverse modalità (competitiva e collaborativa) e regole opzionali avanzate, in modo da offrire una sfida anche ai giocatori più grandi.