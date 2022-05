È arrivato il momento di parlare delle novità in uscita a Play Festival del Gioco 2022 e più precisamente le nuove uscite dei giochi di ruolo. Dopo aver dedicato spazio ai giochi di ruolo imperdibili, i cui rispettivi elenchi presentavano una selezioni di vecchi e nuovi titoli, questo articolo si concentrerà esclusivamente su tutti quei contenuti che saranno distribuiti (regolarmente o in anteprima) a partire dal primo giorno di Play.

Di seguito troverete la nostra lista in ordine alfabetico per editore. Vogliamo precisare che quanto riportato qui sotto potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti, qualora vi fossero nuovi annunci da qui all’inizio della manifestazione.

Giochi di ruolo, le novità in fiera

Acchiappasogni

Acchiappasogni porterà a Play In Extrema, l’espansione di Augusta Universalis, un gioco di ruolo ambientato in un’ucronia in cui l’Impero Romano ha continuato a prosperare.

Dreamlord Games – Nessundove

Dreamlord Games – Nessundove presenterà ARC, un gioco di ruolo fantasy in cui la tensione sarà l’elemento principale, in quanto ogni storia sarà scandita da un conto alla rovescia verso l’Apocalisse.

ARC vi permetterà di esplorare atmosfere esotiche e originali nei panni di Eroi la cui missione sarà la salvezza del mondo.

Dungeoneer Games & Simulations

Durante questa Play Dungeoneer Games & Simulations uscirà con Il Male Sepolto, un manuale di espansione per il loro Demons & Wizards.

Il Male Sepolto conterrà tre nuove avventure con nuovi pericolosissimi avversari, demoniaci e non, durante le quali sarà possibile compiere delle scelte in grado di influenzare permanentemente l’ambientazione di gioco di Demons & Wizards.

Grumpy Bear

Le novità proposte da Grumpy Bear riguarderanno due nuovi titoli che arricchiranno il catalogo di questo editore: Non Cedere al Sonno e Agon.

Non Cedere al Sonno sarà un gioco di ruolo in cui interpreterete una persona affetta da insonnia, in lotta contro terribili incubi, in una città dove non è mai giorno.

Agon narrerà di storie di coraggio in cui eroi audaci agiscono noncuranti dell’invidia degli dei.

Isola Illyon Edizioni

Oltre a portare in fiera l’attesa ristampa di Spire: La città deve cadere, durante Play sarà possibile acquistare anche il primo manuale di espansione di Spire: Strata.

Strata presenterà un’approfondimento sui quartieri più fatiscenti della città maledetta di Spire, sugli spietati signori che la governano e sulle creature che vivono tra le sue ombre, su inimmaginabili riti di sangue e sulle terribili meraviglie che si nascondono in ogni angolo della città. Il manuale espanderà in maniera esaustiva i singoli quartieri e i loro occulti segreti, dalle infestazioni di Biancofumo agli Acri Perduti del quartiere del Giardino, passando per i templi privati degli Aelfir e i loro sadici gusti.

Kaizoku Press

Kaizoku Press e MP Edizioni avranno il manuale di espansione per Dungeon Crawl Classics Il Popolo Della Fossa. Si tratterà di un’avventura caratterizzata da tutti gli elementi tipici dello stile Old School.

MS Edizioni

Ricca lineup di novità per MS Edizioni, che per quel che riguarda i giochi di ruolo, proporrà 5 nuove uscite, tra manuali base e supplementi di edizioni precedenti.

Di seguito l’elenco delle novità:

Root: Il Gioco Di Ruolo – Manuale Base (disponibile qui)

Knights Of The Round: Academy (disponibile qui)

The Cthulhu Hack: I Tre Volti Del Wendigo (disponibile qui)

Alone Against Fear: Manuale Base (disponibile qui)

Alone Against Fear: La Cavalcata Dei Templari Oscuri

Root: Il Gioco Di Ruolo sarà la localizzazione italiana del gioco di ruolo basato sull’omonimo gioco da tavolo con animali antropomorfi. Il gioco di ruolo narrativo Knights of the Round: Academy vi farà vivere avventure ispirate alle tematiche degli anime shonen, dove il vostro personaggio sarà uno studente che si sta addestrando per diventare pilota di robot da combattimento.

L’espansione di The Cthulhu Hack, I Tre Volti Del Wendigo proporrà una serie di avventure nelle quali l’elemento principale sarà la creatura leggendaria del Wendigo.

Alone Against Fear sarà un gioco horror in solitario che utilizza una variante delle regole di Four Against Darkness; in questo gioco il giocatore dovrà sopravvivere e riuscire a chiudere le sette porte dell’inferno, prima di venire sopraffatto dalle forze del male. Alone Against Fear invece sarà un’avventura in cui dei crociati maledetti torneranno in vita in cerca di vendetta.

Need Games!

Le novità di Need Games! per questa edizione di Play saranno diverse e riguarderanno Dune: Avventure nell’Imperium, L’unico Anello 2ª Edizione, Achtung! Cthulhu, Troika e Old- Scholl Essential.

Dune: Avventure nell’Imperium vedrà l’uscita di 5 contenuti, tra espansione e accessori:

Sabbia e Polvere: l’Atlante di Arrakis

Sabbia e Polvere: l’Atlante di Arrakis Edizione da Collezione

Set Dadi Casa Atreides

Set Dadi Casa Harkonnen

Set Dadi Melange

L’unico Anello 2ª Edizione vedrà l’uscita di 3 contenuti core:

Manuale Base

Manuale Base Edizione Limitata da Collezione “Libro Rosso dei Confini Occidentali”

Schermo del Maestro del Sapere e Guida a Gran Burrone

Achtung! Cthulhu vedrà l’uscita di 5 contenuti, tra manuali core e accessori:

Guida del Giocatore

Guida del Gamemaster

Strumenti del Gamemaster

Set Dadi Sole Nero

Seti Dadi Blauer Kristall

Per quel che riguarderà Troika e Old- Scholl Essential usciranno rispettivamente:

Acid Death Fantasy

Knock, vol. I

Raven Distribution

Allo stand di Raven Distribution sarà in vendita Dragondale: Lacrime Di Stelle di Genitori di Ruolo, un nuovo gioco di ruolo che semplifica le meccaniche della Quinta Edizione al fine di offrire un’esperienza entry level adatta a tutte le fasce d’età.

