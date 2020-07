PLAY: Festival del Gioco: annullata ufficialmente l’edizione 2020

Il Digitale: una Leva Strategica per ripartire

Scopriamo in diretta, insieme a Roberta Aspesi come integrare il digitale e il video nella strategia di marketing e comunicazione, per dare nuovo slancio al Business. Roberta Aspesi è il Direttore Marketing Centrale di Microsoft Italia, con il compito di coordinare le attività di Marketing e le campagne di Comunicazione della filiale rivolte alle organizzazioni italiane, pubbliche e private, incrementando il valore del brand delle soluzioni Microsoft.